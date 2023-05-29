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29 May 2023

Wikimedia Foundation снова подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Фонд просит суд признать незаконными уведомления РКН о нарушении порядка по распространению информации в «Википедии», а также требования Генпрокуратуры о принятии мер по блокировке этой информации.

Wikimedia Foundation (WMF; поддерживает в том числе русскоязычную «Википедию») подал в суд на Роскомнадзор (РКН) и Генпрокуратуру. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс». 

В суде пояснили, что иска два и в обоих фонд просит суд признать незаконными уведомления РКН о нарушении порядка по распространению информации в «Википедии», а также требования Генпрокуратуры о принятии мер по блокировке этой информации.

«К сожалению, подробностями я пока не располагаю. Могу предположить, что юристы WMF нашли какие-то проблемы с уведомлениями/требованиями Роскомнадзора. Например, грубое нарушение процедуры. Если суд признает нарушение закона, то невыполнение незаконных требований по удалению статей не будет считаться нарушениями и штрафы с WMF будут сняты», — прокомментировал «Роскомсвободе» информацию об исках директор НП «Викимедиа Ру» Станислав Козловский.

В апреле московский суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тыс. руб. за неудаление материалов о объявленной экстремистской песне (её название не уточняется) группы «Психея». Кроме того, в прошлом году фонд получил несколько взысканий в миллионы рублей за «недостоверные сведения о спецоперации на Украине». Козловский напомнил, что прошлом году фонд уже подавал иски к Генпрокуратуре и тогда проиграл в суде.

Беседа по двум новым искам Wikimedia Foundation к Генпрокуратуре и Роскомнадзору назначена на 10 июля.

Роскомнадзор Википедия Генпрокуратура блокировки Wikimedia Foundation

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