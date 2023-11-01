«Яндекс Музыка» опубликовала первый отчёт о госзапросах

«Яндекс Музыка» опубликовала первый отчёт о прозрачности (Transparency Report). Об этом сообщается в официальном блоге российского IT-гиганта.



Сервис рассказал о том, как контент появляется на сервисе и почему иногда он может быть недоступен, а также представил результаты работы по анализу и маркировке контента 18+. Сам «Яндекс» объясняет это тем, что сервис «уделяет особое внимание безопасности пользователей, в том числе защите детей от контента на чувствительные темы»:

«В июле 2023 года Яндекс Музыка поддержала инициативу Ассоциации музыкальной индустрии (АМИ) создать рекомендации по работе с опасным или неприятным контентом и стала первым сервисом, который внедрил их в работу. В результате только за третий квартал 2023 года «Яндекс Музыка» отметила знаком 18+, или Explicit, 17 515 музыкальных треков».

«Для применения рекомендаций по работе с контентом экспертный совет при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ разработал методологию, которая сохраняет баланс между интересами артистов и безопасностью пользователей», – сообщает компания «Яндекс».

В самом же Transparency Report сервис объясняет, почему контент может быть удалён.



«В основном контент может стать недоступным на «Яндекс Музыке» в случае окончания срока лицензионного соглашения с правообладателем, по требованию государственных органов или из-за нарушений правил размещения контента на сервисе, а также если правообладатель сам решил удалить контент», – говорится в отчёте.

Если правообладатель сам удалил контент, то он всегда может его вернуть, а если истёк срок соглашения — заключить новый договор с сервисом. В остальных случаях вернуть контент в изначальном виде не получится.



При этом:

«...если контент был удалён по требованию государственных органов, то его нельзя загрузить снова».

А если контент удалили за нарушение правил сервиса, то правообладатель может устранить это нарушение и вернуть контент.



Про удаление контента по требованию госорганов и из-за несоответствия правилам сервиса «Яндекс Музыка» рассказала более подробно, а также представила статистику по удалениям с 2022 года.

Согласно российскому законодательству, если сервис получает уведомление от властей с требованием удаления контента, то он обязан выполнить его в течение 24 часов.



«В противном случае сервис может быть заблокирован целиком, и доступ к нему потеряют десятки миллионов пользователей. Если музыкальный трек удалён по требованию государственных органов, по ссылке на такой трек пользователи увидят сообщение с информацией об удалении. Удалённые треки будет нельзя послушать на территории РФ, как того требует законодательство», – уточняет «Яндекс Музыка».



Сервис рассматривает только те запросы государственных органов, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным и юридическим требованиям. Если запрос на удаление не соответствует требованиям закона, «Яндекс Музыка» его отклоняет.



В период с января 2023 г. по июнь 2023 г. включительно «Яндекс Музыка» получила 275 запросов от государственных органов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам. По данным ссылкам были размещены музыкальные треки, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. Всего за этот период с сервиса было удалено 3246 единиц контента, а за третий квартал, в период с июля по сентябрь 2023 г. включительно, — 1087 единиц контента.

«Это менее 0,0057% от общего каталога „Яндекс Музыки“», – подчёркивает сервис.

В пресс-службе «Яндекс Музыки» уточнили, что требования были направлены Роскомнадзором, конкретных примеров они не привели. Основными причинами для удаления того или иного контента по требованию госорганов, как указано в отчете, стали:

содержание недостоверной информации о «спецоперации» или «дискредитация» действий органов государственной власти и Вооруженных сил России;

описание или пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и информация о способе совершения самоубийства.

Среди причин также были:

публикация материалов, признанных экстремистскими, пропагандирующих экстремистские организации и физических лиц-экстремистов;

сведения, выражающие явное неуважение к государству, Конституции, официальным государственным символам России и ее президенту;

контент, описывающий способы изготовления, употребления или приобретения наркотиков;

порнографические описания несовершеннолетних, оправдание педофилии;

информация, описывающая убийство людей или формирующая у несовершеннолетних положительное отношение к причинению умышленного физического насилия.

Всего на сегодняшний день в «Яндекс Музыке» доступно 76 млн музыкальных треков, следует из отчета. Каждую неделю сервис пополняется около 80 тыс. единиц лицензионного контента.

Напомним, после того, как сервис ввёл правила модерирования контента, чтоб тот «формировал более безопасную среду», многие эксперты, в том числе глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, увидели здесь риски цензуры. Это, собственно, и случилось совсем недавно — по требованию Роскомнадзора с платформы были удалены два трека панк-группы «Порнофильмы»: «Это пройдёт» и «Роди мне 1000 детей». Если первая композиция была внесена в реестр запрещённой информации решением «Неуказанного органа» (скорее всего, это Генпрокуратура), то второй до сих пор не появился в официальных чёрных списках. То же самое сделали другие российские сервисы, например, VK.