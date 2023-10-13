«Это пройдёт» — под цензуру попала ещё одна песня «Порнофильмов»

«Неуказанный госорган», под которым с большой долей вероятности скрывается Генеральная прокуратура РФ, отправил в реестр запрещённой информации две ссылки с текстами и аккордами песни «Это пройдёт» российской панк-группы «Порнофильмы»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/6418496

reestr.rublacklist.net/ru/record/6418499

Случаи внесения Генпрокуратурой в реестр запрещённой информации песен, да ещё и российских панк-групп, явление нечастое. Та же самая тенденция продолжилась и когда её заменил «Неуказанный госорган».

Как правило, такие композиции попадают туда по решению судов, если те признают их «экстремистскими материалами», а затем Минюст внесёт их в свой реестр. Также панки становятся объектом цензуры со стороны Роспотребнадзора, если тот обнаружит в их текстах суицидальную тематику.

Одна из песен «Порнофильмов» — «Нищих убивай!» уже была внесена в список Минюста по решению Дзержинского районного суда Волгограда, однако фактов о запрете других творений группы региональными судами ни в СМИ, ни в соцсетях не озвучивалось. В реестре экстремистских материалов мы песни «Это пройдёт» также не нашли.



Да и вряд ли с данной композицией произошёл подобный случай, поскольку тогда бы в обосновании блокировки значилось решение того или иного суда.



Скорее всего, решение приняло само надзорное ведомство, которое в своём арсенале имеет самый широкий перечень поводов для блокировок. Юристы «Роскомсвободы» назвали только малую часть из них:

неуважение к государству и представителям власти;

порочащая граждан недостоверная информация;

призывы к массовым беспорядкам и несогласованным митингам;

недостоверная информация, создающая угрозу гражданам и государству;

военные фейки;

призывы к введению санкций;

оправдание экстремизма и терроризма;

и т.д.

Признаки большинства из вышеперечисленных нарушений можно найти в тексте данной песни только с большой натяжкой, поскольку напрямую там ни о чём таком не поётся, никаких призывов к противоправным действиям нет. Скорее наоборот, группа сокрушается о том, что представители власти часто допускают нарушение закона со своей стороны, и в какой-то момент это всё равно должно закончиться.

Но обоснование блокировки искать уже почти не приходится, поскольку все мы «в курсе нереально широких полномочий прокуратуры», отмечает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Можно предположить, что на этот раз надзорное ведомство решило защитить сотрудников полиции (или в целом представителей власти и госорганов), поскольку вместе с песней «Порнофильмов» в этот день была заблокирована ссылка с платформы «Рисовач», где выложен мем с достаточно грубым высказыванием в отношении российских правоохранителей, однако с уверенностью утверждать о связи этих блокировок не приходится, тем более, что Генпрокуратура вряд ли могла бы похвастаться прозрачностью своих действий — даже относительно «Неуказанного госоргана» никто до сих пор не получил никакого ответа.

Но не только песенная цензура коснулась панк-группу. В сентябре текущего года стало известно о внесении солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова в реестр «иностранных агентов».

UPD1: Наши пользователи сообщили, что песня пропала из альбома на «Яндекс.Музыке».

Мы проверили, и действительно оказалось, что на одноимённом альбоме она отсутствует, хотя официально там быть должна.

UPD2: Пользователи продолжают сообщать нам об удалении песни с российских площадок. На этот раз — из альбома, размещённого во «ВКонтакте».

Композиция помечена серым цветом и не запускается ни в России, ни из-за границы.