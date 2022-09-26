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26 сентября 2022

Суд в Волгограде повторно признал песню «Нищих убивай!» экстремистской

Ранее экспертиза подтвердила позицию ответчиков, что музыкальное произведение группы «Порнофильмы» относится к жанру сатиры и не содержит призывов подражать лирическому герою.

Дзержинский районный суд Волгограда повторно признал экстремистским материалом песню группы «Порнофильмы», сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы»:

«Песня «Нищих убивай» снова запрещена, несмотря на то, что эксперты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики полностью подтвердили позицию ответчиков о том, что песня относится к жанру сатиры и, являясь практически дословным переводом песни Kill the Poor культовой американской панк-группы The Dead Kennedys, не содержит призывов подражать лирическому герою».

О запрете песни стало известно в ноябре прошлого года. Затем, уже в феврале года текущего, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов и решение о внесении композиции «Порнофильмов» в список экстремистских материалов отменил.

В карточке суда указано, что производство по делу было возобновлено в конце июня текущего года, в числе административных ответчиков — лидер группы Владимир Котляров. Истцом снова выступила прокуратура Волгоградской области.

«Сегодня в судебном заседании огласили только резолютивную часть решения, поэтому мы пока не знаем на чем основаны выводы суда. <...> Сегодняшее решение также будет обжаловано. Интересы лидера группы Владимира Котлярова представляет адвокат Нарек Акопян», – подытоживают «Сетевые свободы».

 

В августе стало известно, что по доносу какого-то чересчур бдительного гражданина полиция займётся проверкой высказываний Котлярова в социальных сетях. Мужчине показалось, что в словах музыканта присутствует экстремизм, поэтому он подал заявление в УВД по Северо-западному округу Москвы. Позже её передали в ОМВД по городскому округу Дубна, где живёт Котляров.

149-ФЗ абсурд 139-ФЗ 114-ФЗ музыка экстремистские материалы Волгоград прокуратура суд панк-рок группа Порнофильмы Владимир Котляров

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