Суд запретил «информацию в приложении Tor Browser»

Ленинский районный суд Саратова, куда в итоге было направлено на новое рассмотрение дело The Tor Project, частично удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещёнными информацию, содержащуюся в программном приложении Tor Browser, и само приложение Tor Browser.

Напомним, в декабре 2021 года в России заблокировали сайт Tor Project, публичные прокси-серверы (узлы) и некоторые мосты. Поскольку дело было рассмотрено без участия представителей The Tor Project Inc., юристы «Роскомсвободы» обжаловали это решение. На прошлой неделе сайт Tor Project был разблокирован на территории России (комментарии наших юристов по этому поводу — здесь). Но дело отпарвили на пересмотр.

«Настоящее решение является основанием для включения информации, содержащейся в программном приложении Tor Browser, программного приложения Tor Browser, размещенного на странице программного приложения Google Play, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в решении суда.

При новом рассмотрении к участию в деле в качестве заинтересованного лица была привлечена и компания Google LLC.

«Изначально прокуратура просила привлечь Google в качестве заинтересованного лица, при этом предъявила к компании отдельные требования, что с точки зрения процесса неграмотно. Поэтому суд по своей инициативе это исправил, поменял статус компании с заинтересованного лица на ответчика и выделил требования к Google LLC удалить приложение из магазина приложений в отдельное производство, но в решении по основному делу всё равно указал на незаконный характер содержания Google Play», — пояснила адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина, ведущая это дело.

По её словам, суд согласился с Роскомнадзором, который весь процесс настаивает на том, что информация, приложение и технология — это одно и то же, поэтому всё это можно признать запрещённым по решению суда в порядке главы 27.1 КАС РФ. Хотя в самом названии этой главы КАС РФ недвусмысленно указано, что речь о делах о признании информации запрещённой, а не приложений или технологий. О чём эта информация, находящаяся в приложении Tor Browser, и каким законом она запрещена, в решении суда не указано.

Юристы «Роскомсвободы» подадут апелляционную жалобу на это решение, в которой будут настаивать на том, что доступ к приложению не может быть ограничен по решению суда. Во-первых, нет норм, запрещающих работу приложений VPN, анонимайзеров и их аналогов с функционалом обхода блокировок. Во-вторых, существует специальный порядок ограничения доступа к подобным сервисам, но он тоже не предусматривает общего запрета, а лишь устанавливает процедуру и условия для блокировки в случае каких-либо нарушений. В отношении приложения Tor Browser никто такую процедуру не инициировал.

«Считаем решение полностью необоснованным. Хотелось бы добиться предсказуемости применения закона «Об информации». Тем более есть специальный внесудебный порядок блокировки сервисов по типу анонимайзеров, и Роскомнадзор может и сам заблокировать приложение в порядке статьи 15.8 закона об информации. Не поверите, но при этом блокировку VPN-сервисов и анонимайзеров осуществляют ещё и по решению Генпрокурора РФ или его заместителей в порядке статьи 15.3. Теперь и суд взял на себя такую функцию. Зачем тогда нужно было вводить этот специальный порядок для блокировки VPN-сервисов по ст. 15.8? Риторический вопрос», — заключила Абашина.