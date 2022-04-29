Тверской районный суд зарегистрировал апелляцию Meta

Как сообщает «Ъ», в Тверской районный суд Москвы поступила жалоба компании Meta, которую признали экстремистской организацией, на решение о запрете деятельности компании.

Согласно информации на сайте суда, документ был зарегистрирован в базе 26 апреля текущего года. Ранее на решение суда были поданы две жалобы от заинтересованных лиц, сообщили в пресс-службе суда.

Решение о признании американской компании Meta Platforms Inc. (принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp) «экстремистской организацией» Тверской райсуд принял 21 марта, а спустя неделю появилось мотивированное решение. По мнению суда, оператор социальных сетей Facebook и Instagram вёл деятельность исключительно с целью причинить вред другим лицам. Это запрещено п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса. Под видом коммерческих услуг по предоставлению социальных сетей Meta распространяла в РФ призывы к насилию и экстремизму.



Тверской суд указал, что, согласно правилам компании, размещение контента может быть ограничено в соответствии с принципами «достоверности», «личной безопасности», «конфиденциальности» и «достоинства». В то же время в некоторых случаях допустимы публикации, которые по общему правилу нарушают требования Meta. В частности, пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил, что «в свете событий на Украине» компания временно сняла для ряда стран запрет на призывы к насилию против граждан РФ. В результате такие призывы во множестве появились в Facebook и Instagram.



Представитель Meta заявил, что через день после заявления Стоуна компания уточнила изменения своей политики и пояснила, что временно разрешает некоторые сообщения, призывающие к убийству президентов России и Белоруссии. При этом политика компании не допускает призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц. По мнению суда, эти заявления представители Meta сделали, только чтобы избежать ответственности.



Суд также отметил, что Meta принимает «комплекс» разнообразных мер в целях подавления российских СМИ, выражающих позицию, противоречащую интересам стран Европейского союза, Украины и США. По мнению Тверского суда, это противоречит нормам самой компании.

Дата рассмотрения апелляционного заявления американской компании пока не назначена.