Социально значимыми остаются только «Госуслуги» и «ВКонтакте»

Минцифры так и не нашло других социально значимых ресурсов, кроме социальной сети «ВКонтакте» и портала «Госуслуги», доступ к которым должен быть бесплатным в рамках проекта «Доступный интернет», сообщают «Ведомости».

Эти два сайта были включены в созданный ведомством перечень ещё в январе 2022 г., а актуальный перечень должен был быть утвержден не позднее 1 августа, согласно постановлению Правительства. Но обновлять или расширять его в ближайшее время Минцифры не планирует, следует из его ответов на запрос издания.

Идею сделать доступ к социально значимым российским сервисам бесплатным в январе 2020 года озвучил Президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. В июле 2021 года был принят соответствующий закон. Порядок формирования и ведения уполномоченным кабмином федеральным органом исполнительной власти перечня таких интернет-ресурсов, в том числе критерии отбора сайтов для их включения в данный перечень, устанавливается Правительством РФ.

С февраля 2022 года российские операторы связми начали предоставлять бесплатный доступ к значимым ресурсам в рамках соответствующего закона.

Ранее операторы высказывали опасения, что из-за этого закона, а также «пакета Яровой» вырастут тарифы, поскольку им как-то придётся компенсировать свои затраты. Кроме этого, выросли цены на оборудование из-за дефицита комплектующих (по состоянию на ноябрь 2021 года). Скорее всего, после введения санкций и запрета зарубежным компаниям поставлять в Россию «железо» и ПО из-за проведения так называемой «спецоперации», дальнейшего роста цен на услуги связи вряд ли теперь удастся избежать.