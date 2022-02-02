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2 февраля 2022

«Доступный интернет» заработал

Однако, для того чтобы воспользоваться услугой, требуется авторизация через «Госуслуги». Кроме того, по ссылке пока открываются только сами «Госуслуги» и сайт Президента.

Российские операторы («Билайн», МТС, «МегаФон») начали предоставлять бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в рамках соответствующего закона.

Источник: «ЗаТелеком»

Однако на данный момент:

- услугу нужно переподключать каждые 24 часа;

- требуется авторизация через «Госуслуги», также sim-карта должна быть оформлена на российский паспорт;

- пока доступны только сами «Госуслуги» и сайт Президента.

«Что характерно — сайт РКН для россиян ПЛАТНЫЙ.  Ну, а про всяких там Мишустиных, госдумах и, прости б-женько, сайтов с законами Российской Федерации вообще не вспомнили. Ну, и славненько. Нефиг тут!» — отреагировал телеграм-канал «ЗаТелеком».

 Соцсеть «Вконтакте», которую ранее включили в этот список, пока недоступна.

«На Госуслугах указано 2 сайта — Госуслуги и сайт Президента России. У РКН тоже 2 сайта, но других — Госуслуги и VK. Только вот на обеспечение "бесплатного" доступа к нему операторам дали 60 дней. Так что ничего удивительного, что VK на сайте Госуслуг не указан. Нет туда сейчас этого доступа (и дай Бог не будет). А РКН — ну что РКН? Им сказали, они внесли», — поясняет телеграм-канал Content Review.

Напомним, Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов предоставлять к социально значимым ресурсам бесплатный доступ всем абонентам, в июле 2021 года. Позднее мобильные операторы предложили Минцифры давать бесплатный доступ к социально значимым сайтам только гражданам России и тем, кто выразил активное согласие на его получение. По оценкам мобильных операторов, проект «доступного интернета» обойдётся им в 150 миллиардов рублей в год. Как отмечали в МТС, количество участников программы зависит от сайтов, который войдут в перечень социально значимых сайтов. В свою очередь это может привести к повышению стоимости связи. Также эксперты говорят о риске цензуры.

«Для тех, кто плохо ориентируется: «чёрные списки» — это когда всё разрешено, кроме того, что явно запрещено. Собственно, то, как сейчас работают блокировки; «белые списки» — не смотря на положительную коннотацию, это еще хуже, это когда всё запрещено, кроме того, что явно разрешено», — отмечает телеграм-канал «ЗаТелеком».
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