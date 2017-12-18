Индекс свободы интернета: стабильное падение в ноябре

Общество защиты интернета (ОЗИ) опубликовало новый Индекс свободы интернета, который каждый месяц показывает — насколько развиваются или, наоборот, регрессируют права и свободы при отечественной IT-регуляции.

«Общий итог Индекса свободы интернета в ноябре — опять минус, — говорится в ноябрьском отчёте ОЗИ. Причем, минус довольно большой — сразу 29 (двадцать девять) баллов. Итоговое значение индекса впервые “пробило” значение 600 и составило 594 балла. Напомню, что отсчет Индекса в январе 2016 года начался со значения 1000. Это значит, что за все два года наблюдений мы видели только ниспадающий тренд».

Тренд настолько негативный, подчёркивают в ОЗИ, что один из экспертов, стоявший у истоков Общества защиты интернета, политик Леонид Волков, участвовал в анкетировании, находясь под административным арестом в спецприёмнике Нижнего Новгорода — свои ответы от передал коллегам в рукописном виде.

В качестве главных событий, повлиявших на состояние прав и свобод в Рунете, эксперты ОЗИ отметили следующие:

1. В России вступил в силу пакет поправок «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий анонимайзеры, в том числе частные VPN-сервисы. Теперь тех, кто предоставляет доступ к технологиям обхода блокировок, обяжут закрывать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных. Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная система (ФГИС).

Следует отметить, что событие было ожидаемо и неизбежно, поскольку «закон о VPN» был принят Госдумой еще 21 июля 2017 года, одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года и подписан Президентом 30 июля.

Скоропринятный закон вступил в действие, но пока (даже на момент написания данного отчета 15 декабря) ни один VPN-сервис еще не пострадал. Затронутые в этом же законе поисковые системы пока тоже выдают ссылки на, например, заблокированный мессенджер Zello, включая государственный «Спутник» (скриншот сделан так же 15 декабря 2017 года):

Несмотря на то, что ни один эксперт не оценил это событие положительно, но почти все соглашаются с тем, что: а) закон технически плохо реализуем и б) совершенно ожидаем.

2. Новые правила оказания услуг связи, где оператор имеет право отключить неидентифицированные номера. В справке к документу отмечается, что в соответствии с ФЗ «О связи» при поступлении «соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах».

Несмотря на то, что само событие произошло ещё в октябре, выбор его экспертами именно сейчас не случаен, поскольку является реакцией на так называемую «борьбу с телефонными террористами». Спецслужбы, считают в ОЗИ, таким образом пытаются восполнить свою беспомощность в работе по обезвреживанию телефонных хулиганов, несмотря на повсеместно внедренные системы СОРМ, и убедиться в том, что атаки не прекращаются, можно в любой момент.

Один из экспертов ОЗИ Валерий Лутошкин (ООО “Новые Системы”, г. Томск) считает это новой головной болью для операторов связи, к тому же сама по себе инициатива сырая, не имеющая чёткого регламента взаимодействия между отраслью и властями:

«Прежде всего это очередная проблема для операторов, которые вынуждены реализовывать отдельную систему отслеживания сроков выполнения этих запросов и реакций на них».

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Леонид Волков, в свою очередь, назвал это «реально плохой новостью», поскольку данная инициатива открывает широкое поле для злоупотреблений, в частности: «Все оппозиционеры будут знать — вдруг перестал работать телефон? — это к обыску. Тебе заранее выключают связь, чтобы адвокату не звонил и в YouTube видео не выкладывал».

3. Некоторые популярные VPN-сервисы согласились заблокировать запрещенные сайты. Всего Роскомнадзор нашел «примерно 30 таких ресурсов». О том, что все подобные популярные сервисы пошли на сделку с российскими властями — журналистское преувеличение, но факт остается фактом — некоторые сервисы действительно приняли описанные федеральным законом 276-ФЗ правила.

Эксперты ОЗИ также отметили, что заявления Роскомнадзора о желании с ним сотрудничать «самых популярных» VPN и анонимайзеров также не совсем соответствуют действительности. Судя по публикуемым в прессе спискам, надзорное ведомство в качестве жертв выбрало случайные сервисы, которые популярными считают разве что сотрудники РКН, все остальные глава ведомства Александр Жаров назвал «мелкими и кустарными». Как справедливо заметили эксперты ОЗИ, эти «мелкие и кустарные» сервисы спешно выводятся из законодательного поля Российской Федерации, «потому что действующий в правовом поле РФ сервис: а) бесполезен и б) небезопасен». Естественно, на отрасли подобные тенденции скажутся на технологической отрасли скорее негативно, чем позитивно, и способны сделать любой российский сервис неконкурентный на мировом рынке.

«Послушность анонимайзеров, конечно, разочаровывает. С другой стороны, Роскомнадзор часто выдает желаемое за действительное, и, кажется, тут именно тот случай», — высказался один из экспертов.

4. Генпрокуратура посчитала «экстремистской» информацию на сайте обманутых дольщиков — на данный момент заблокирована страница с информацией о несостоявшемся 5 ноября митинге с требованием отставки кубанских судей, но весь сайт «Пушкинского дола» вне доступа.

«Произвольное и незаконное причисление любой информации к экстремистской по выбору надзорных органов, — комментирует это событие Леонид Волков, — резко увеличивает возможности насильственного аппарата власти и резко отрицательно сказывается на возможности общественного обсуждения тех или иных проблем гражданского общества».

5. Госдума сделает иноагентами все зарубежные и финансируемые из-за границы российские СМИ.

Иностранными агентами могут признать те СМИ, которые получают деньги «или иные средства» от иностранных правительств, компаний или граждан. Отдельно прописано, что финансирование также может поступать от иностранных источников через российскую компанию. Вице-спикер Госдумы П.Толстой заметил, что если СМИ не выполнит требования закона об иностранных агентах, то оно потеряет возможность работать в России.

«С учетом того, что СМИ сейчас сложно оторвать от Интернета, это фактическая возможность усиливать цензуру или вгонять под неё всё большее количество СМИ. Или усложнять им жизнь, фактически отрезая от зарубежных рекламных площадок», — высказал свое мнение координатор направления международного сотрудничества общественной организации «РосКомСвобода», эксперт ассоциации «Открытая сеть» Александр Исавнин. С ним солидарны большинство экспертов, кроме Леонида Волкова, который считает, что в этой ситуации пока больше «пиара, чем сути», и вряд ли это как-то серьёзно скажется на работе «Радио Свобода» или BBC.

6. ФСБ и Минкомсвязь предлагают начать хранить трафик по «пакету Яровой» один месяц.

Специалисты Минкомсвязи России внесли в Правительство нормативный акт к «антитеррористическому пакету», предусматривающие хранение трафика с 2018 года один месяц и постепенное увеличение этого срока до полугода, которые предусмотрены базовым законом, заявил глава министерства Николай Никифоров.«Там определён объём по сроку. Там смысл такой, что с 2018 года объем хранения трафика — 1 месяц, который за определённое количество лет возрастает до тех 6 месяцев, которые предусмотрены базовым законом».

Почти все эксперты отмечают, что корректировка формулировок 374-ФЗ связана с технической неисполнимостью закона в целом. Однако Волков отметил, что это самая плохая новость из оцениваемых:

«Плохо. Поняли, что сварить лягушку разом не получается, решили попробовать постепенный нагрев. Плохая новость в том, что у постепенного нагрева шансов на успех больше».

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7. Попытка «негласного наблюдения» за телёнком обернулась уголовным делом.

Недавно стало известно, что многодетный отец и инвалид III группы из Курганской области, заказавший GPS-трекер для контроля за скотом, обвиняется Следственным комитетом в нарушении Уголовного кодекса РФ. Его ситуация даже была озвучена на пресс-конференции Президента РФ Путина и тот пообещал разобраться.

Отметим, что подобные «события» случаются в России довольно регулярно, поэтому вмешательство Президента вряд ли повлияет на ситуацию в целом. Выборочное и вольное толкование законов правоохранительными органами поставлены на поток. Трудно оценить масштаб, но новости о подобных случаях появляются достаточно регулярно. «Призываем правозащитников обратить на подобные случаи особое внимание», — просит ОЗИ.

«Крайне плохая новость, где портят жизнь непричастным и не опасным для общества людям. Подобных устройств идет масса в россию с Ибей и Алиэкспресса. Более того под подобные устройства теперь можно отнести все видео регистраторы для машин и для дома. Трекеры для детей и животных. Мини сотовые телефоны да и радиостанции тоже. Можно и флеш карты отнести. Они в регистраторы подключаются», — прокомментировал событие Юрий Богданов.

Как видим, ноябрь был достаточно богат на негативные для свободы Рунета события, но опасность ещё и заключается в том, что действия властей в последнее время, как подчеркнули некоторые эксперты, перестали носить хаотический характер — закручивание гаек стало происходить более системно, нанося удар по сразу нескольким ранее свободным от регулирования отраслям.

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Итоги октября`2017: индекс свободы интернета стабильно снижается

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