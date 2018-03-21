Минкосвязь хочет взимать с банков по 200 рублей за каждый случай использования биометрики

Минкомсвязь выложила на общественное обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект приказа «Об определении размера и порядка взимания оператором единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, платы за предоставление банкам информации о степени соответствия предоставленных биометрических персональных данных биометрическим персональным данным физического лица, содержащимся в указанной системе».

Как указано в пояснительной записке, документ разработан во исполнение пункта 59 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Проектом приказа устанавливаются:

1. Плата в размере 200 (двести) рублей с учетом НДС за каждый случай предоставления информации о степени взаимного соответствия предоставленных биометрических персональных данных физического лица, когда указанная степень не ниже степени соответствия, достаточной для проведения идентификации с применением информационных технологий, определенной Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование в сфере идентификации граждан Российской Федерации на основе биометрических персональных данных, в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2. Обязанность оператора единой биометрической системы при взимании платы производить уплату вознаграждения банку, который осуществил первоначальный сбор биометрических персональных данных и их передачу в единую биометрическую систему (эталонный биометрический шаблон), в размере 50 % с учетом НДС от платы за каждый случай использования эталонного биометрического шаблона в период срока его действия в целях идентификации гражданина с применением информационных технологий в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ.

3. Осуществление платы и уплаты вознаграждения на основании договора между оператором единой биометрической системы и банком. Размер платы и вознаграждения, устанавливаемые в Проекте приказа, рассчитывались с учетом фактических расходов банков на инфраструктуру для сбора биометрических персональных данных и издержек оператора на создание единой биометрической системы с учетом срока ее окупаемости 8-10 лет при позитивном сценарии развития использования биометрических технологий в Российской Федерации.

Плату планируется взимать только в том случае, когда предоставленные банком биометрические данные клиента совпадают с теми, что уже содержатся в системе. Половину полученных средств оператор системы «Ростелеком» будет перечислять тому банку, который первоначально внес в систему данные клиента.

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа — 3 апреля 2018 года. Высказать свои пожелания, замечания вы можете на странице проекта правового акта, пройдя регистрацию на сайте.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон, который позволяет с помощью биометрических персональных данных (изображение лица, голос) осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков. Этот механизм, например, позволит банкам открывать счета клиентам без их личного присутствия. Платформа для удаленной идентификации клиентов банков на базе данных ЕСИА и биометрии также позволит предоставлять населению госуслуги. Оператором единой системы стал «Ростелеком». К тестированию системы уже приступили больше 20 банков.

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