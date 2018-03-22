Референдум о расширении полномочий спецслужб поделил Нидерланды на два почти равных лагеря

В Нидерландах прошел референдум, на котором жителям страны предлагалось выразить свое отношение к закону, расширяющему полномочия спецслужб. После подсчета более 80% голосов противники закона о «Большом брате» одерживают победу, но с минимальным перевесом. 48,9% проголосовавших высказались против расширения полномочий силовых органов, 47,2% высказались «за». Сторонники закона утверждают, что новые полномочия помогут в борьбе с терроризмом, в то время как противники заявляют, что закон может быть вторжением в личную жизнь.

Явка на референдуме составила около 53 процентов, что намного превышает порог в 30 процентов, необходимых для признания голосования состоявшимся. Эти промежуточные результаты ясно демонстрируют, что противники закона были более мотивированы отказаться от введения в Нидерландах собственного «пакета Яровой».

Результаты также показывают, что сопротивление закону намного выше, чем ожидалось. Опросы, проведённые до референдума, наоборот свидетельствовали о желании жителей страны реализовать этот закон, а его неприятие было продемонстрировано менее выраженно.

Хотя результат референдума не имеет обязательной силы, премьер-министр Марк Рутте (Mark Rutte) обещал серьезно отнестись к голосованию, но сам он считает, что данный закон «сделает страну намного безопасней».

Лидер «Зеленых левых» Йессе Клавер (Jesse Klaver) призвал правительство быть готовым к внесению в закон поправок даже в случае победы с минимальным перевесом. «Это будет хорошим сигналом для общества», — полагает он.

Новый закон, который был одобрен обеими палатами парламента в июле прошлого года и должен вступить в силу в мае, расширит полномочия спецслужб: они смогут отслеживать интернет-трафик, прослушивать телефонные переговоры, взламывать электронные устройства подозреваемых. Правда, для этого им понадобится получить разрешение министра внутренних дел. Кроме того, силовики начнут собирать собственную базу ДНК (данные предполагается хранить в течение пяти лет, хотя с решения главы МВД этот срок могут продлить до 30 лет).

В законе также прописана возможность предоставления собранных сведений зарубежным спецслужбам. Последний пункт вызвал больше всего возмущений.

Поэтому противники закона, опасающиеся, что власти станут следить не только за теми, кто представляет опасность, но и за простыми людьми, инициировали проведение референдума, собрав для этого 400 тысяч подписей.

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