24.03.2018



Генпрокуратура заблокировала сайт GMF по закону о «нежелательных организациях»

Минюст РФ внёс в список нежелательных организаций The German Marshall Fund of the United States (GMF), после чего сайт фонда решением Генпрокуратуры попал в реестр запрещённых