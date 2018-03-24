Генпрокуратура заблокировала сайт GMF по закону о «нежелательных организациях»

Деятельность «Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов» (The German Marshall Fund of the United States), учреждённой в годы холодной войны по инициативе занимавшего пост канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), запрещена на территории России, и теперь за сотрудничество с ней российским гражданам грозят штрафы. Фонд был внесён Минюстом России в список «нежелательных организаций» решением №335-р от 21.03.2018. В соответствующий реестр вносятся организации, причастные, по мнению российских властей, «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», а также прав граждан РФ.

Представитель Германского фонда Маршалла Михал Барановски (Michał Baranowski) в своём Twitter сообщил, что организация не получала официального уведомления от России. Фонд также утверждает, что «у GMF нет ни офисов, ни сотрудников в России. Деятельность фонда по укреплению трансатлантических отношений в поддержку ценностей демократии, прав человека и верховенства права будет продолжена».

После того, как GMF попал в реестр Минюста, Генпрокуратура решением №27-31-2018/Ид2306-18 внесла сайт фонда в реестр запрещённых:

reestr.rublacklist.net/rec/330938

Перед Новым Годом надзорное ведомство уже вносило две отдельные ссылки GMF в реестр запрещённых, но сам сайт до недавнего времени оставался незаблокированным. Запрет касался лишь материалов Черноморского фонда регионального сотрудничества (учреждён «Германским фондом Маршалла») признанного «нежелательной организацией» в июле 2017 года:

reestr.rublacklist.net/rec/253916

reestr.rublacklist.net/rec/253917

Российские власти признают нежелательными те иностранные НКО, которые, по их оценке, угрожают основам конституционного строя и безопасности России. В мае 2015 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «нежелательных организациях». Осенью прошлого года закон претерпел массу ужесточающих поправок, — к примеру, теперь после внесения организации в реестр Минюста, Генпрокуратура может без суда вносить сайты таких организаций в реестр запрещённых.

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