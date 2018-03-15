Суд отменил штраф за публикацию гиперссылок на «нежелательную организацию»

В Санкт-Петербурге на новое доследование было отправлено дело АНО «Центр независимых социологических исследований». Присужденный ей в декабре прошлого года мировым судьей Олегом Камальдинововым по требованию прокуратуры штраф 50 тысяч рублей за запрещенные НКО связи с организациями сети фондов Сороса отменен.

Надзорное ведомство и поддержавший его мировой суд тогда сочли нарушением размещение на сайте ЦНСИ гиперссылки на институт «Открытое общество», по которой, по версии прокуратуры, можно было попасть на интернет-ресурсы двух включенных в ноябре 2015 года в реестр «нежелательных» организаций Минюста — института «Открытое общество» и одноименного фонда сети Сороса.

Представитель ответчика Максим Оленичев из Клуба юристов НКО настаивает, что ссылка была размещена до вступления в силу 3 июня 2015 года закона, установившего запрет на распространение и хранение материалов о нежелательных организациях.

«Никаких активных действий по распространению информации о нежелательных организациях или ее хранению с целью распространения» ЦНСИ не предпринимал, но «обязанности владельца сайта удалять размещенную информацию после вступления в силу запрета законодательство не содержит», говорит он. Как подчеркивает господин Оленичев, доступ к сайтам этих нежелательных организаций сети Сороса Генпрокуратура потребовала заблокировать лишь 12 декабря 2017 года — спустя четыре дня после вынесения постановления о нарушении в адрес ЦНСИ.

Социологический центр также увидел нарушение порядка вынесения прокуратурой подобных постановлений. Кроме этого, претензии возникли и относительно сроков и предмета проведения проверки. Согласившись с наличием процессуальных нарушений в ходе привлечения ответчика к административной ответственности, Куйбышевский райсуд штраф отменил, но дело не прекратил и отправил его на новое рассмотрение. Повторный процесс начнется не ранее начала апреля.

«Сейчас начинается тестирование закона о нежелательных организациях. Это следующий этап в давлении на гражданское общество в России»,— заявила директор Клуба юристов НКО Мария Каневская. Ужесточение законодательства относительно «нежелательных организаций» и «иностранных агентов», о котором говорит Каневская, было инициировано властями осенью прошлого года — после того, как иностранными агентами были признаны несколько российских государственных информационных агентств, работающих за рубежом. В частности, Минюста США потребовал от телеканала RT встать на учет в качестве иностранного агента. Американский закон распространяется прежде всего на иностранные лоббистские организации, но по нему также зарегистрирован ряд СМИ. После этого российские власти объявили о том, что будут приняты «ответные меры на недружественные действия США».

Был принят ряд поправок в закон об «иностранных агентах» и «нежелательных организаций», затем Генпрокуратура инициировала внесение в запрещённый список целый ряд НКО, а также общественных организаций, среди которых, в частности, оказалась «Открытая Россия», чьи медиаресурсы продолжают попадать в реестр запрещённых сайтов.

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