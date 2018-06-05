Блокировки за «Рыбкагейт» дойдут до Верховного суда РФ и ЕСПЧ

Представители издания Znak.com направили документы в президиум Краснодарского краевого суда, чтобы оспорить ранее принятое решение о блокировке интернет-страниц с информацией, из-за которой бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова. Об этом сообщила адвокат Евгения Вершинина.

Жалоба, как ожидается, будет рассмотрена в срок до двух месяцев. При этом Вершинина заявила, что если президиум не отменит ранее принятые решения, юристы планируют обращаться в Верховный суд РФ и Европейский суд по правам человека. В суде уточнили, что документы к ним пока не поступали.

Представитель учредителя «Медиазоны» Александр Попков сообщил, что пока жалоба от этой стороны не направлена, так как не пришли ранее запрошенные документы из суда. Обжаловать решение Краснодарского краевого суда был намерен и представитель Навального Вячеслав Гимади.

Иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) был подан 9 февраля. Менее чем через сутки, по ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора, вследствие чего Роскомнадзор разослал сразу нескольким изданиям предписание удалить запрещенную информацию. Судебные заседания по делу должны были начаться в начале марта в Усть-Лабинске. Однако суд перенес на неопределенное время подготовку к рассмотрению иска бизнесмена из-за того, что в суд поступили жалобы от ресурсов, страницы которых содержали послужившую поводом для подачи иска информацию и были заблокированы.

После того, как был подан иск, на сайте Навального была заблокирована страница с расследованием, которое посвящено Дерипаске и вице-премьеру — главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, а также соответствующий ролик на YouTube. Они внесены в реестр страниц, содержащих запрещенную к распространению информацию. И Дерипаска, и Приходько назвали изложенные в расследовании блоге сведения не соответствующими действительности. Но несмотря на усилия бизнесмена по блокировке ресурсов с компрометирующей его информацией, история получила так называемый «эффект Стрейзанд» и разошлась по Сети в непрогнозируемо большом количестве перепечаток и перепостов.

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Дерипаскрыбнадзор

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Эффект Рыбки

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Роскомнадзор вынес из реестра запрещённых сайтов ссылки на navalny.сom

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