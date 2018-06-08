Росалкогольрегулирование получило право внесудебной блокировки сайтов

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) стала еще одним ведомством, получившим право внесудебной блокировки сайтов. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»».

Теперь Росалкогольрегулирование может выносить решения о блокировке сайтов с информацией, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которых ограничена или запрещена законодательством Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян говорит, что с появлением очередного «игрока на поле блокировок» еще большее количество веб-ресурсов будет вноситься в реестр запрещенной информации, при этом очевидно — не всегда это будет обоснованно:

«Я думаю, что будут попытки блокировать веб-сайты офлайн-магазинов, которые занимаются распространением информации о собственном каталоге алкогольной продукции. Надо сказать, что подобные сайты и так уже страдали — по решениям судов выносились решения о блокировках по искам прокуроров. Теперь же внесение в реестр будет «пачками», намного быстрее, и у владельцев сайтов будет меньше возможностей для обжалования и защиты собственных интересов. По крайней мере, в судах была возможность обжалования путем направления апелляционной жалобы. С федеральными органами исполнительной власти такие возможности практически пропадают и, естественно, правоприменение происходит в закрытом режиме с непрозрачной формой принятия подобных решений. Поэтому, мне кажется, для рынка это будет чувствительно. Это повлияет на многие офлайн-магазины, которые хотят представлять информацию о своём товаре в Сети».

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Поправка о том, что запрещенной теперь может считаться связанная с алкоголем информация, была принята летом 2017 года федеральным законом №278-ФЗ (вступил в силу 1 октября прошлого года). То есть получается, что Федеральный закон просто лежал на полке без правоприменения больше полугода. Это лишь подтверждает тезис о расхождении между желаниями законотворцев и возможностями исполнительной власти, поскольку подобный случай уже не первый.

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