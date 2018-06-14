Путин создал Управление по IT и связи

Указом Владимира Путина в России создано управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Текст указа «О мерах по оптимизации структуры Администрации Президента РФ» опубликован на сайте Кремля.

Как следует из текста документа, новое управление было создано в результате реорганизации ранее существовавшего управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которым руководил Андрей Липов. Новое управление будет самостоятельным подразделением в составе Администрации Президента.

Общее руководство деятельностью нового управления было возложено на первого заместителя руководителя Администрации президента в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами Администрации. В настоящий момент у главы Администрации Президента есть два первых заместителя — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Согласно циркулирующей информации, курировать управление по ИКТ будет Сергей Кириенко.

В указе отмечается, что это управление будет обеспечивать деятельность президента по вопросам госполитики в области развития цифровой инфраструктуры, а также заниматься вопросами применения информационно-коммуникационных технологий. На экспертное управление президента возложены вопросы цифровых технологий и технологического развития.

Также Путин возложил на управление по обеспечению деятельности Госсовета РФ организацию и обеспечение взаимодействия президента с экспертными организациями, а также мониторинг и анализ социальных процессов.

Кроме того, новое управление будет участвовать в обеспечении реализации решений президента и его администрации, а также координационных и совещательных органов при президенте по вопросам развития цифровой инфраструктуры, обеспечения ее целостности, устойчивости и безопасного функционирования; применения ИКТ в государственном и муниципальном управлении, отраслях экономики, социальной сфере; развития инфраструктуры электронного правительства, инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; организации межведомственного электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов и органов местного самоуправления, трансграничного электронного взаимодействия; организации оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, юридической значимости электронных документов и идентификации их отправителей и получателей, создания и развития государственных информационных ресурсов на основе системы облачных вычислений; применения ИКТ в целях обеспечения безопасности граждан в информационно-коммуникационных сетях.

Новое управление будет в пределах своей компетенции и в сотрудничестве с управлением пресс-службы и информации президента и управлением по общественным связям и коммуникациям информировать федеральные и региональные госорганы и СМИ об основных направлениях госполитики в области развития цифровой инфраструктуры и о направлениях применения ИКТ. Также управление будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента Федеральному собранию и в подготовке законопроектов, вносимых президентом в Госдуму.

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