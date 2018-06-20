В Госдуме предлагают изучить геймеров с точки зрения медицины

Признание игромании со стороны ВОЗ болезнью даёт толчок к проведению исследований в этой области и поискам инструментов для диагностики заболевания, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль:

«Официальное признание игромании заболеванием даст толчок к исследованиям в этой области медицины, которые в свою очередь дадут медикам инструменты для ее диагностирования и лечения. А пока специалисты советуют взрослым проводить поменьше времени в соцсетях и следить за тем, сколько времени их дети проводят за компьютером. Чтобы потом не лечиться от зависимости».

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На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств. Зависимость от видеоигр вошла в одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Оно вступит в силу не ранее 2022 года.

Отмечается, что соответствующий диагноз можно ставить в том случае, если из-за игр у человека возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Составители списка подчеркивают, что зависимость может возникнуть как от онлайновых игр, так и от рассчитанных на одиночное прохождение.

Депутат Огуль также пояснил, что в действующей редакции «справочника» этого заболевания нет и быть не могло, так как она была принята в 1990 году, еще до появления компьютерных игр и повального увлечения интернетом и соцсетями.

«А сейчас, я согласен с экспертами ВОЗ, проблема распространения игромании всерьез угрожает человечеству. Игромания – это цепная реакция, постепенно захватывающая все стороны жизни человека. Люди испытывают эйфорию и улучшение настроения сразу после погружения в виртуальный мир. Человек перестает контролировать время, проводимое за своим компьютером. Ему даже жалко тратить время на отдых, на сон. Чтобы не спать, игроманы пьют в больших количествах кофеин. У заядлых игроков можно наблюдать изменение рациона питания, им жаль тратить время на приготовление пищи», — сказал депутат.

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