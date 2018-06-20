20.06.2018
В Госдуме предлагают изучить геймеров с точки зрения медицины
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предлагает инициировать медицинские исследования любителей компьютерных игр

the scientists of black mesa

Признание игромании со стороны ВОЗ болезнью даёт толчок к проведению исследований в этой области и поискам инструментов для диагностики заболевания, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль:

«Официальное признание игромании заболеванием даст толчок к исследованиям в этой области медицины, которые в свою очередь дадут медикам инструменты для ее диагностирования и лечения. А пока специалисты советуют взрослым проводить поменьше времени в соцсетях и следить за тем, сколько времени их дети проводят за компьютером. Чтобы потом не лечиться от зависимости».

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На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила зависимость от видеоигр в перечень болезней и расстройств. Зависимость от видеоигр вошла в одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Оно вступит в силу не ранее 2022 года.

Отмечается, что соответствующий диагноз можно ставить в том случае, если из-за игр у человека возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Составители списка подчеркивают, что зависимость может возникнуть как от онлайновых игр, так и от рассчитанных на одиночное прохождение.

Депутат Огуль также пояснил, что в действующей редакции «справочника» этого заболевания нет и быть не могло, так как она была принята в 1990 году, еще до появления компьютерных игр и повального увлечения интернетом и соцсетями.

«А сейчас, я согласен с экспертами ВОЗ, проблема распространения игромании всерьез угрожает человечеству. Игромания – это цепная реакция, постепенно захватывающая все стороны жизни человека. Люди испытывают эйфорию и улучшение настроения сразу после погружения в виртуальный мир. Человек перестает контролировать время, проводимое за своим компьютером. Ему даже жалко тратить время на отдых, на сон. Чтобы не спать, игроманы пьют в больших количествах кофеин. У заядлых игроков можно наблюдать изменение рациона питания, им жаль тратить время на приготовление пищи», — сказал депутат.

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