Власти Венесуэлы заблокировали Tor

В международной правозащитной организации Access Now подтвердили информацию о том, что узлы сети Tor были заблокированы в Венесуэле государственным провайдером интернет-услуг CANTV, который является фактическим монополистом в своей сфере. По информации сетевых активистов, речь идет о блокировке как прямых подключений, так и подключений через так называемые «мосты», которые до сих пор избегали блокировок.

Количество подключений к сети Tor в Венесуэле недавно резко выросло в связи с блокировкой сайтов ряда местных новостных изданий. Обойти эту блокировку при помощи серверов Google и CloudFlare невозможно, поэтому Tor для местных юзеров оставался единственным средством доступа к запрещенным властями ресурсам. Венесуэльцы используют множество известных способов обхода блокировок, в том числе VPN, но Tor остается одним из самых популярных средств свободного выхода в мировую сеть.

Вводимые против Tor ограничения является частью более широкого преследования инакомыслия и «крамольной» информации со стороны администрации президента Николаса Мадуро, который хочет контролировать любую информацию, получаемую венесуэльцами.

«Кажется, власти Венесуэлы выяснили, как можно бороться с сетью Tor. Это коснулось не только каналов прямого доступа, но и мостов Tor, которые обходят эту блокировку. Правительство уверенно сползает к таким странам, как Китай или Иран», — сообщил венесуэльский журналист и основатель проекта «Redes Ayuda» Меланио Эскобар.

В апреле этого года ООН официально осудила интернет-цензуру в Венесуэле, как и преследования журналистов. «Даже в условиях чрезвычайного положения регулирование, а также ограничения или ограничения на веб-сайты и телевизионные сигналы, передаваемые через Интернет, несоразмерны и несовместимы с международными стандартами», — говорится в официальном заявлении.

Представители Tor Project подтверждают блокировку данной сети в Венесуэле. Согласно данным Tor Metrics, под блоком оказались порядка 30 000 пользователей Tor:

There were over 30,000 Tor users before the block.

