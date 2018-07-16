Путин: за время ЧМ2018 на Россию было совершено 25 млн кибератак

«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу», — заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018.

Путин добавил, что власти, готовясь к соревнованиям, проверили более 2 млн человек, задействованных в строительстве объектов ЧМ и организации турнира. Под проверки на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации попали 194 объекта инфраструктуры.

Российский лидер подчеркнул важность реализации системы идентификации футбольных болельщиков с изготовлением персонифицированных карт зрителей, а также интегрированной с ней системы контроля доступа на стадионы. Путин заявил, что гости турнира чувствовали себя в России в безопасности, а сами россияне, как и зарубежные болельщики, не сталкивались с излишними ограничениями.

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