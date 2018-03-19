Миру закрыли возможность наблюдать за выборами в целях защиты от кибератак

В день голосования, 18 марта 2018 горда, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ночь перед выборами Президента РФ сайт комиссии подвергся DDOS-атаке из 15 стран:

«Сегодня ночью была отражена атака на сайт ЦИК, пик активности пришелся на 2:20 [ночи]. Атака велась из 15 стран».

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Позднее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что кибератака была зарегистрирована и на информационно-справочный центр комиссии. Она отметила, что «обращают на себя внимание звонки от тех, кто якобы не находят себя в списках». «Видим, что это оказываются те, кто дважды и более открепился», — сказала Гришина, добавив, что звонки поступают по всем каналам центра.

Накануне выборов об увеличении хакерской активности и кибератак на российские сайты сообщал также глава Минкомсвязи Николай Никифоров. «Мы действительно определенный рост активности наблюдаем», — сказал он. Никифоров добавил, что ведомство уверено в работоспособности систем защиты.

«Атаки — постоянное явление, мы их наблюдали и раньше. Пока сложно сказать, насколько они связаны с проведением выборов. Но посмотрим. Думаю, что основной театр мы увидим во время голосования здесь, в центральной части России», — пояснил Никифоров.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на церемонии старта голосования на выборах президента РФ в ЦИКе отмечал, что 17-го марта в субботу, — в «день тишины», — сайт Роскомнадзора подвергся хакерской атаке. «Но уверен, что завтра все будет отлично, и все смогут наблюдать, как россияне придут голосовать на выборах президента», — сказал он.

Затем, уже в день голосования 18 марта, Михаил Осеевский заявил, что в ходе выборов порталы видеотрансляции и ЦИКа подвергались десяткам хакерских атак.

«Мы готовились к тому, что будут атаки и на портал видеотрансляции, и на портал ЦИКа. Действительно, мы зафиксировали несколько десятков атак, достаточно серьезных», — сказал он на заседании ЦИК в воскресенье.

Осеевский отметил, что пока не будет раскрывать подробности и говорить, откуда были совершены атаки. Он сообщил, что более 1,4 млн человек отслеживали ход президентских выборов в прямом эфире. «Вся система видеонаблюдения показала себя отлично, результат — 1,4 млн россиян и не только россиян наблюдало сегодня в прямом эфире, в онлайне, за процедурами выборов», — сказал он. Осеевский отметил, что вся информация о ходе выборов будет сохранена, так как является «источником для объективной оценки результатов» выборов.

Уже вечером в воскресенье глава Минкомсвязи Никифоров Никакого заявил, что «…никакого влияния ни на процедуру трансляции, ни на тем более на систему ГАС «Выборы» такие атаки влияния оказать не смогли».

Однако слова Никифорова опровергаются результатами вчерашнего онлайн-тестирования исследовательского центра Citizen Lab, University of Toronto, о чём сообщила представитель лаборатории Ксения Ермошина в своём Telegram-канале.

Как оказалось, официальный сайт видеотрансляции выборов Nashvybor весь день был недоступен за пределами России, то есть за выборами невозможно было наблюдать онлайн в целом большинстве стран:

«Как показало тестирование с помощью проб RIPE и веб-сервиса ping-admin, сайт nashvybor2018.ru выдаёт ответ 403 доступ запрещён во всех случаях кроме двух дата-центров в Украине (Киев) и Нидерландах (Амстердам). Проверка по реестрам whois выдаёт что эти точки принадлежат российскому провайдеру РосНИИРОС и CDN-оператору NGENIX, дочке Ростелекома, одна из базовых функций которой — ограничивать доступ по IP. Всего проверено 150 точек доступа».

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Точно также видеотрансляции были недоступны и для россиян, которые заходят в интернет посредством VPN. То есть доступ на сам сайт Nashvybor2018 для заграничных и анонимных пользователей не ограничивался, а вот трансляция почему-то блокировалась. Сотрудниками РосКомСвободы также была проведена проверка, и действительно — при включённом VPN увидеть трансляцию под американским, сингапурским, нидерландским или британским IP было невозможно.

«…никакой страницы-заглушки нет, — отмечает Ксения Ермошина, — но сайт Nashvybor определяет IP пользователя и «решает» — показывать ли ему контент или нет. Если попытаться попасть на сайт, используя напрямую один из его IP (любой из адресов в диапазоне 188.254.12.81-188.254.12.84), то сайт легко открывается с зарубежных IP, однако видеотрансляции всё равно оказываются недоступны.

…ЦИК заранее предупреждал о том что сайт Nashvybor будет недоступен с зарубежных IP. Однако российские «власти» не предоставили внятных причин по которым следует ограничить доступ к видеотрансляциям с избирательных участков для жителей других стран. Блокировка доступа к этому ресурсу затрудняет работу независимых иностранных наблюдателей и нарушает права граждан России, временно находящихся за рубежом, на получение информации о так называемых выборах».

РосКомСвобода, в свою очередь, предполагает, что в данном случае речь идёт не о цензуре, а о банальной перестраховке со стороны Ростелекома и властей, которые таким образом оградили соответствующие сайты от DDoS- и другого рода кибератак, но при этом отключили у остального мира за пределами Российской Федерации возможность наблюдать за выборами. Citizen Lab готовит по этой теме более подробный отчёт и обещает проводить дальнейшее тестирование до 26 марта.

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