Правительство хочет взимать с россиян отдельную плату за иностранные интернет-покупки

Правительство РФ может получить право устанавливать для физических лиц отдельный платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта «О таможенном регулировании».
Закон предлагается дополнить следующим пунктом:
«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».
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Рассмотрение документа во втором чтении было назначено на 17 июля текущего года, но затем перенесено на 18-е.
Сейчас пошлинами облагаются только посылки стоимостью более 1000 евро и 31 килограмм, приобретенные в течение месяца. Размер платежа составляет 30 процентов от стоимости товаров, но не менее 4 евро с килограмма. Постепенно верхняя ценовая планка будет снижаться. С 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.
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