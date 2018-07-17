Правительство хочет взимать с россиян отдельную плату за иностранные интернет-покупки

Правительство РФ может получить право устанавливать для физических лиц отдельный платеж с покупок в зарубежных интернет-магазинах. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта «О таможенном регулировании».

Закон предлагается дополнить следующим пунктом:

«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».

.

Рассмотрение документа во втором чтении было назначено на 17 июля текущего года, но затем перенесено на 18-е.

Сейчас пошлинами облагаются только посылки стоимостью более 1000 евро и 31 килограмм, приобретенные в течение месяца. Размер платежа составляет 30 процентов от стоимости товаров, но не менее 4 евро с килограмма. Постепенно верхняя ценовая планка будет снижаться. С 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.

.



.

Читайте также:

АКИТ предлагает обложить онлайн-магазины «недружественных стран» налогом от 30%

🔓

Порог беспошлинного ввоза посылок приказано ещё уменьшить

🔓

Таможня: снижается беспошлинный порог ввоза интернет-посылок

🔓

Пошлины раздора

🔓

Таможня хочет обложить пошлиной все зарубежные интернет-покупки

.