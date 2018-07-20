WhatsApp в рамках борьбы с фейками ограничил пересылки сообщений

Мессенджеру WhatsApp пришлось ограничить пересылки сообщений по всему миру после того, как распространяющиеся через приложение слухи привели к вспышке насилия в Индии — стране, где люди отправляют больше всего сообщений в мире. Об этом было объявлено в официальном блоге компании.

Пользователи теперь могут переслать одно сообщение не более чем в 20 групп. В Индии же установлено более строгое ограничение — не более пяти пересылок. Также местным пользователям отключили функцию быстрой пересылки фото и видео между пользователями. В WhatsApp считают, что изменения помогут оставить сервис тем, чем он должен быть с самого начала — приложением для частных переписок.

С апреля текущего года в Индии среди пользователей через группы в WhatsApp рассылались фальшивые сообщения о «похищениях» детей, после чего жители собирались в толпы и по неизвестным причинам нападали на подозрительных для них людей. В начале июля WhatsApp объявил награду за эффективные способы борьбы с «фальшивыми новостями». Мессенджер пообещал грант в размере $50 тыс. каждому, кто предложит перспективное решение проблемы.

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