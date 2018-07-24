Сенатор Исаков предложил наказывать «звезд» принудительными работами за рекламу онлайн-казино

Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков предложил отправлять на исправительные работы телеведущих и актеров за призыв играть в азартные игры в интернете. Такое предложение сенатор озвучил в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента:

«…известные публичные телеведущие, музыканты, актеры, имеющие огромную молодежную аудиторию, в рекламных роликах, размещенных в YouTube, социальных сетях, активно призывают играть эти азартные игры, рассказывая сказки, как быстро и, по их словам, честно можно обогатиться. <…> Прошу поручить профильным комитетам рассмотреть эту проблему и разработать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) с кратным увеличением штрафов, но и дополнительно с назначением обязательных исправительных работ. Минуту в ролике эти актеры языком поработали, а потом 15 суток пусть поработают лопатой. Задумаются, может быть, что рекламировать, а что нет».

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Сенатор напомнил, что размещение в сети интернет такого рода рекламы запрещено федеральным законодательством: «Сегодня в интернет-пространстве засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которой запрещена федеральными законами. <…>Действия этих актеров попадает под статьи Кодекса об административных правонарушениях, но наказание по этим статьям влечет наложение штрафов от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., что никак не соизмеримо с полученными от этой рекламы гонорарами».

Совет Федерации проработает вопрос об увеличении штрафов и одновременном назначении исправительных работ за участие в рекламе онлайн-казино, — соответствующее поручение спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко дала на пленарном заседании комитету СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Инициативу сенатора Исакова можно рассматривать как очередное косвенное подтверждение того, что гиперактивность ФНС в деле блокировок беттинговых сайтов и интернет-казино на деле показывает низкую эффективность борьбы с азартными играми.

Также стоит заметить — происходит это по упрощенной процедуре, то есть минуя суды.

Подобная же плачевная ситуация происходит в плане борьбы с наркоманией, преступлениям в отношении детей и самоубийствами методом ограничения доступа к соответствующим сайтам. В данном вопросе нельзя не согласиться с исполнительным директором Общества защиты интернета Михаилом Климаревым: «Разумеется, всякую непотребность в Сети нужно уничтожать. И делать это путём поимки злодеев и помещения оных в специально отведённых местах. В тюрьму». Борьба с незаконным контентом должна происходить в офлайне, а блокировка одним кликом мыши является лишь имитацией такой борьбы, своего рода огораживающей чиновничий взгляд от неприятного пейзажа ширмой.

Сегодня Совет Федерации также одобрил закон об интернет-агрегаторах и их ответственности перед потребителями. закон вводит понятие «владелец» агрегаторов информации о товарах или услугах, позволяющих не только изучить информацию о продукте, но и заключить договор и произвести предварительную оплату. Теперь агрегаторы обязаны предоставлять потребителям информацию о себе и продавце продукта, а также обо всех произошедших в ней изменениях. Информация может быть размещена на сайте агрегатора. Продавцов закон обязывает сообщать владельцам агрегаторов достоверную информацию о себе и размещать ее на своих сайтах.

В случае предоставления недостоверной информации владельцы агрегаторов будут нести ответственность за убытки потребителей. Однако они не будут отвечать за действия продавца, продавшего некачественный товар. Также владелец агрегатора не будет нести ответственности за убытки покупателю, если агрегатор не менял полученные от продавца данные о продукции.

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