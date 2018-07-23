Совету Федерации рекомендовано одобрить закон о товарных агрегаторах

Закон, согласно которому интернет-агрегаторы обязаны будут сообщать достоверную информацию о себе и о продавце товара, комитет Совфеда по экономполитике рекомендовал к принятию на пленарном заседании палаты. Напомним, данный закон был принят Госдумой на прошлой неделе, и сейчас включен в повестку дня Совфеда на 24 июля текущего года.

По словам зампреда комитета Валерия Васильева, документ, разработанный Правительством, направлен на восполнение пробела в законодательстве. Сейчас деятельность площадок, не занимающихся продажей, но предоставляющих информацию о товарах и позволяющих произвести оплату, не регулируется законом. Соответственно, они не несут ответственности перед потребителем.

Закон обязывает владельцев таких интернет-агрегаторов предоставлять потребителю информацию о себе и о продавце товара. Если же гражданин приобрёл товар на основании недостоверной информации, компании-агрегаторы должны будут вернуть ему стоимость покупки. В случае одобрения Советом Федерации и подписания Президентом России, закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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