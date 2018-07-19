Депутаты передумали вводить допплатёж за иностранные онлайн-покупки

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме отклонить поправку о введении права правительства РФ устанавливать для физических лиц отдельный дополнительный платеж при покупке ими товаров в зарубежных интернет-магазинах. Соответствующая поправка была подготовлена правительством ко второму чтению законопроекта о таможенном регулировании. Глава комитета Андрей Макаров обратил внимание депутатов на то, что поправкой «вводится новый платеж», что не соотносится с концепцией обсуждаемого законопроекта.

Если электронная торговля должна облагаться пошлинами, то не только для физлиц, подчеркнул замминистра финансов Илья Трунин, принявший участие в заседании. Он добавил, что такие платежи не являются предметом таможенного регулирования. «Поэтому, наверное, комитет здесь прав, что сейчас эту норму вводить преждевременно», — подытожил Трунин.

По итогам голосования эта норма была исключена из текста законопроекта № 455221-7 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

.



.

Читайте также:

Порог беспошлинного ввоза посылок приказано ещё уменьшить

🔓

Таможня: снижается беспошлинный порог ввоза интернет-посылок

🔓

Пошлины раздора

🔓

Таможня хочет обложить пошлиной все зарубежные интернет-покупки

🔓

Правительство хочет взимать с россиян отдельную плату за иностранные интернет-покупки

.