Одной из причин обысков в «Плеер.ру» стало отсутствие онлайн-касс

Федеральная налоговая служба (ФНС) и ФСБ России совместно обнаружили нарушения в работе интернет-магазина электроники «Плеер.ру», в офисе компании были проведены обыски. Как сообщается на официальном сайте ФНС,

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года. Полученная выручка в налоговой отчётности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались. Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается».

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В интервью российским СМИ, уже после обыска менеджер заведения сказал, что заказы пока будут приниматься только через сайт и доставляться, по возможности, курьерами. Однако по заказу, оформленному Business FM сегодняшним утром, никто не перезванивал.

В начале июля текущего года Президент России Владимир Путин подписал закон № 192-ФЗ, который освобождает от необходимости обязательного применения онлайн-касс некоторые организации и компании.

«Плеер.ру» — один из крупнейших интернет-магазинов в России, который ранее занимал 88-ю строчку в топ-100 популярнейших онлайн-магазинов страны. В прошлом году он выбыл из списка. Однако в Москве магазин по-прежнему очень популярен.

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