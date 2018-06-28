Минфин: игры с беспошлинным порогом онлайн-покупок россиян

Как сообщает РБК, Минфин разработал еще один вариант снижения порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов. Сейчас порог установлен в тысячу евро и вес отправления — более 31 килограмма. Согласно же новому проекту постановления Правительства, составленного Министерством финансов, с 1 июля текущего года будут введены пошлины за посылки стоимостью 500 евро и весом более 31 килограмма. Через год этот порог будет понижен до 100 евро и 31 килограмма за одно отправление. Но при этом не более €200 в течение календарного месяца в адрес одного физического лица.

По словам одного из собеседников РБК, проект постановления сейчас обсуждается, однако до 1 июля документ должен быть согласован. Представитель Минфина не ответил на вопросы о новом проекте постановления. Ранее в пресс-службе Минфина говорили, что обсуждается вариант постепенного снижения порога, чтобы это снижение не было резким для потребителей и не являлось нагрузкой на информационные системы и сотрудников «Почты России», Федеральной таможенной службы (ФТС) и экспресс-перевозчиков.

Власти неоднократно предлагали различные варианты снижения этого порога. Чиновники не могут определиться с моделью введения пошлин на покупки в интернете, начиная с апреля. С самого начала планировалось, что порог беспошлинного ввоза товаров будет снижен вдвое с 1 июля. Следующее уменьшение до 200 евро предполагалось с 1 января или с 1 июля 2019 года. В середине июня в СМИ озвучивалась идея ФТС, которая предлагала облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

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