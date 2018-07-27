27.07.2018
Смартфоны ждет российский софт
С такой инициативой выступила ФАС, которая к апрелю 2019 года планирует на законодательном уровне обязать производителей мобильных телефонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги приложений и ПО

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Законодательство, обязующее производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги мобильных приложений и программных продуктов, должно быть подготовлено к апрелю 2019 года, следует из финальной версии «дорожной карты» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы (есть у “Ъ”), разработанной Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, считают в ФАС. Главным исполнителем подготовки федерального закона должно стать Минцифры, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор.

В антимонопольной службе уточнили, что документ уже направлен в правительство. Его проект ранее был представлен в начале апреля. Ведомство отмечало, что получает «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления». В их число, по мнению ФАС, входят браузер, почта, аудиоплеер и другие.

По мнению президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, очевидно, что ФАС старается помочь российским разработчикам за счет мер нетарифного регулирования.

«Понятно, что Google имеет стабильный набор поставщиков приложений, в ряды которых встроиться сложно независимо от качества продукта, и рука рынка здесь мало помогает, а государство может помочь. Но с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции»,— считает он.

При этом новые требования к оборудованию приведут и к новым затратам со стороны компаний, предупреждает эксперт. О том, что предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость компьютеров и смартфонов, предупреждает и гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Сеть на данную инициативу ФАС отреагировала вполне предсказуемо:

Наиболее громким случаем в этой сфере был конфликт ФАС с Google, от которой служба в октябре 2015 года потребовала устранить нарушения закона о конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением на операционной системе Android. В частности, от корпорации требовалось исключить из соглашений с вендорами условия, ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков. Google также должна была проинформировать пользователей устройств о деактивации предустановленных приложений, изменении поисковой машины в браузере Chrome, возможности установки иного виджета поиска и приложений, аналогичных входящим в пакет Google Mobile Services. Дело в отношении Google было возбуждено по заявлению Яндекса.

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