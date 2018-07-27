Смартфоны ждет российский софт

Законодательство, обязующее производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги мобильных приложений и программных продуктов, должно быть подготовлено к апрелю 2019 года, следует из финальной версии «дорожной карты» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы (есть у “Ъ”), разработанной Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, считают в ФАС. Главным исполнителем подготовки федерального закона должно стать Минцифры, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор.

В антимонопольной службе уточнили, что документ уже направлен в правительство. Его проект ранее был представлен в начале апреля. Ведомство отмечало, что получает «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления». В их число, по мнению ФАС, входят браузер, почта, аудиоплеер и другие.

По мнению президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, очевидно, что ФАС старается помочь российским разработчикам за счет мер нетарифного регулирования.

«Понятно, что Google имеет стабильный набор поставщиков приложений, в ряды которых встроиться сложно независимо от качества продукта, и рука рынка здесь мало помогает, а государство может помочь. Но с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции»,— считает он.

При этом новые требования к оборудованию приведут и к новым затратам со стороны компаний, предупреждает эксперт. О том, что предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость компьютеров и смартфонов, предупреждает и гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Сеть на данную инициативу ФАС отреагировала вполне предсказуемо:

по мнению фас российский софт можно внедрять только силой, а не потому, что он хороший и конкурентоспособный pic.twitter.com/2ABb1hlN7d — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) July 27, 2018

Ага, браузер Амиго, Яндекс бар, поисковик Спутник и т.д. После покупки телефон смело можно перепрошивать.

«Коммерсантъ»: ФАС предложила по умолчанию устанавливать на смартфоны российские приложенияhttps://t.co/xrCJxj7VUs — Artem (@Atom1c83) July 27, 2018

Трояны от фсб. Называйте вещи своими именами — NothingToSeeHere (@rnenrdsmnt) July 27, 2018

ФАС разрабатывает законопроект, обязывающий предустанавливать российские программы на смартфоны: https://t.co/j6ttGKEfCq pic.twitter.com/HJArvj60rt — Лентач (@oldLentach) July 27, 2018

Наиболее громким случаем в этой сфере был конфликт ФАС с Google, от которой служба в октябре 2015 года потребовала устранить нарушения закона о конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением на операционной системе Android. В частности, от корпорации требовалось исключить из соглашений с вендорами условия, ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков. Google также должна была проинформировать пользователей устройств о деактивации предустановленных приложений, изменении поисковой машины в браузере Chrome, возможности установки иного виджета поиска и приложений, аналогичных входящим в пакет Google Mobile Services. Дело в отношении Google было возбуждено по заявлению Яндекса.

.



.

Читайте также:

У ФАС претензий к Google больше нет — компания заплатит штраф ₽438000000

🔓

ФАС хочет обязать предустанавливать российское ПО на смартфонах и планшетах

🔓

В антимонопольное законодательство вписывают цифровые технологии

🔓

ФАС возбудила дело против онлайн-сервиса недвижимости ЦИАН

.