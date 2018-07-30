Госдума заказала исследование заграничного опыта регулирования соцсетей

За период с апреля по июль аппарат Госдумы в рамках исследовательской работы на 2018 год объявил 27 конкурсов на проведение экспертно-аналитических работ, начальная сумма всех контрактов составляет 182,1 млн руб. Среди приоритетов нижней палаты оказался вопрос правового регулирования соцсетей с учетом опыта зарубежных стран. Конкурс на проведение исследования за 4 млн руб. был размещен 27 июля, победитель конкурса должен быть определен 30 августа.

В описании тендера указано: «В связи с ростом популярности соцсетей среди граждан остро встал вопрос о необходимости законодательного урегулирования отношений в соцсетях». В техзадании есть уточнение, что в первую очередь в соцсетях необходимо защищать права граждан и «упорядочить обмен информаци». Победитель конкурса разработает соответствующие поправки в законодательство.

В исследовании идёт об Одноклассниках», ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram, а также — YouTube, «Хабрахабре» и Badoo. По утверждению заказчиков, 89% населения общаются в соцсетях.

Среди целей исследования указано:

узнать, что за рубежом называют «социальной сетью» и связывают ли это понятие с «общественным местом»;

проанализировать правовой статус владельцев и пользователей соцсетей;

узнать, как регулировать вопросы этики использования информационных материалов и персональных данных;

проанализировать, как действует ответственность за нарушение правил использования соцсетей.

Помимо результатов исследования о регулировании соцсетей Госдума к 30 ноября получит данные о том, как за рубежом работают сервисы обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры). Работы выполнит Высшая школа экономики (ВШЭ).

В июне прошлого года депутаты-единороссы внесли сразу привлекший внимание интернет-общественности и прессы законопроект о жёстком регулировании соцсетей. В документе давалось определение «оператора социальной сети», в обязанности которого должно входить полное модерирование сайтов и соцсетей. После критики депутатов и аппарата Президента документ перевнесли весной этого года в гораздо более жёстком варианте, и всё равно не приняли даже в первом чтении. Законопроект пообещали доработать к весенней сессии.

.



.

Читайте также:

Закон о регулировании соцсетей перевнесён в Госдуму в ещё более жёстком варианте

🔓

Кремль проследит за реагированием региональных властей на критику в соцсетях

🔓

Приказ Минцифры о «пакете Яровой» для ОРИ противоречит законам РФ

🔓

Индекс свободы Рунета в июне снова взял курс на снижение

.