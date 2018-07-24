Индекс свободы Рунета в июне снова взял курс на снижение

Эксперты Общества защиты интернета (ОЗИ) подсчитали индекс свободы интернета за июнь текущего года, который, несмотря на предыдущий «тихий» май с его незначительным (на уровне погрешности) ростом, показал «не столь драматичное», по сравнению с предыдущими отчетами, падение — минус 14,6 баллов, или округлённой — минус 15. Причиной отсутствия уже привычных резких скатываний графика вниз эксперты видят в «некотором «отдыхе» правительственно-законодательного наката на интернет в мае», а также в проводившемся в России Чемпионате мира по футболу-2018, который «несколько снизил желание государства что-то там регулировать». Тем не менее, заметных положительных событий не произошло, поэтому тренд на снижение индекса свободы интернета сохранился.

«Июнь-2018, — отмечают эксперты ИЗИ, — принес относительно немного событий так или иначе влияющих на интернет-свободы в России. Ожидаемыми были обсуждения вступления 374-ФЗ [«пакета Яровой»] в силу, кадровые не-перестановки в Министерстве Цифрового Развития и уже ставшие рутиной фантазийные приходы от законотворцев, типа “сделать номер телефона аналогом паспорта” или “ограждения россиян от фейковых новостей”. Из особо медийных событий была отставка Клименко с должности советника президента по интернету».

В качестве основных событий отдельно ОЗИ заостряет внимание на этих семи:

1. Интернет-сервисы в России обязали хранить трафик пользователей полгода

Российские организаторы распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относятся, в частности, мессенджеры, форумы, социальные сети, сайты знакомств и другие интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями, с 1 июля должны хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и другую коммуникацию своих пользователей в течение шести месяцев. Об этом говорится в опубликованном 28 июня постановлении правительства России, уточняющем требования так называемого закона Яровой. ОРИ должны обеспечивать хранение этой информации на территории России, а также предоставлять ее по требованию госорганам, ведущим оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающим безопасность государства.

По мнению ОЗИ, наделение интернет-сервисов дополнительными обязанностями было предсказуемо, поэтому главным в этой новости является тот факт, что постановление Правительства РФ №728 от 26 июня 2018 г. (Правила хранения Организатором распространения информации текстовых сообщений пользователей сети Интернет, голосовой информации, изображений, звуков, видео, иных электронных сообщений пользователей) было опубликовано всего за несколько дней до того, как оно вступило в силу. Согласно же «пакету Яровой», все это должно начать работать ровно с 1 июля.

РАЭК по факту данной профанации заявил, что «…реализация принятых правил хранения ставит российские компании в неравное положение, приводит к к созданию угроз для безопасности и частной жизни граждан, бизнеса и национальной безопасности России».

Руководитель РосКомСвободы Артем Козлюк видит в «закабалении» интернет-сервисов их собственную вину, выявившуюся недостаточной работе по отстаиванию своих прав и бизнес-интересов:

«Привет, Яндексу, МейлРу, Рамблеру и прочим, кто так и не смог построить грамотный лоббизм отрасли во властных структурах и попал на реестр ОРИ по слежке за пользователями и на деньги. Про потерю репутации среди пользователей поговорим позже. Но разговоры, например, вокруг умной колонки Яндекса, которая «слушает всё вокруг вас», уже идут. Не собирает и не передает третьим лицам? Дайте возможность тогда проверить? Нет? Ок, тогда ориентируюсь на реестр ОРИ».

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Независимый эксперт в области информационной безопасности Валерий Ледовской считает, что Россия технически не готова решать подобные задачи: «Не продуманы механизмы, не рассчитаны сметы, не исследованы последствия для рынка. Самое страшное — практически никак не продуманы вопросы разграничения доступа к информации, хотя с этого, по идее, нужно начинать. С 1 июля записываются только телефонные разговоры, остальное — с октября. Но выяснилось, что и к записи разговоров никто не готов. И существует множество немодернизированных АТС, на которых непонятно, как записывать разговоры. Чем осуществлять поиск по такому количеству информации — тоже пока неясно. Ну, и проблему с терроризмом это никак не решает, ибо для передачи секретных данных прослушиваемые каналы не используются, а любой открытый канал можно использовать для передачи зашифрованной информации».

2. С 2020 года может быть введена пошлина за любую интернет-покупку за рубежом

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли, подтвердил представитель ФТС. Бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее. Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц – максимум 1000 евро, а вес – 31 кг. Сверх суммы пошлина – 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 г. до 500 евро, а с 2020 г. – до 200 евро. Минфин предлагал 500 евро уже с июля этого года, правительство идею пока не одобрило.

«Свобода торговли — это все же свобода, — отмечает ОЗИ, — и государство не может оставить столь значимую, с точки зрения пополнения казны, тему без внимания. Очевидно, что порог беспошлинной торговли будет подвергаться нападению еще неоднократно».

Исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов считает, что это «новость про намерение»:

«Факта еще не случилось, но тренд понятный. Государству нужны деньги, и ему наплевать, что оно не способно поддержать такое развитие страны, чтобы ее население меньше зависело от интернет-торговли. Деньги, деньги давай!»

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“Впечатление, что кто-то себе готовит кормушку аналогичную ЧГП «Платон». Скоро узнаем бенефициаров”, —заметил один из экспертов.

«Это очередная попытка государства пополнить бюджет, — делится своим мнением Валерий Ледовской. — Но при снижении покупательной способности наших граждан это приведёт лишь к тому, что всё большему количеству граждан не будут доступны технологические новинки и другие вещи, являющиеся составными частями современной культуры, цивилизации. Можно вспомнить, как совсем недавно, 1,5 года назад ввели «налог на Google», и на фоне изменения курсовой разницы в 2 раза цены в рублях с учётом этого налога для российских граждан выросли в 2,5 раза. Притом, что российских аналогов в большинстве случаев не появилось. Страдают граждане и потребители. Бюджет не пополняется. Плохая идея».

3. За публикацию экстремистских постов разрешили отбирать компьютеры

Изымать используемое для совершения преступления имущество допустимо даже без приговора суда. Спорные вопросы конфискации разъяснил Пленум Верховного суда России.

«Изъятие компьютерной техники у граждан “за репосты” — уже довольно длительная практика у “правоохранителей”, — заметили в ОЗИ. — Но теперь это явление может стать действительно массовым. С учетом того, что компьютеры могут быть довольно дорогими, “разъяснения Верховного Суда” может быть ощутимым ударом по свободе слова в России».

Эксперты, оценивавшие данное событие даже предположили, что “голову тоже могут отнести к «средствам совершения преступления».

4. Путин подписал закон об анонимайзерах

Закон вводит штрафы за неисполнение закона, запрещающего использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров). За непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации на граждан будет налагаться штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юрлица — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

Событие весьма ожидаемое — Госдума приняла соответствующий закон еще в прошлом году, но закон “не заработал”, поскольку не предусматривал никаких репрессивных механизмов. Теперь этот механизм есть, и осталось дождаться правоприменительной практики. «Полагаем, что первыми “под раздачу” попадет американский поисковик Google, который пользуется особой нелюбовью у представителей “силового крыла правительства”, — считают в ОЗИ. — Но может быть и нет. И даже с большей вероятностью —пострадает какой-то мелкий зарубежный сервис, который откажется платить штраф (или даже не узнает о том, что этот штраф на сервис наложили) и будет традиционно и рутинно заблокирован Роскомнадзором. Большинство экспертов в принципе сомневаются в том, что закон хоть как-то будет применяться “по назначению”. Но для избирательного применения к неугодным вполне подходит».

«Хотя закон о регистрации VPN и пр. в реальности пока не работает (ни один сервис не внесен в списки), наказание для его нарушения теперь есть, а значит можно ожидать начала новой спирали репрессий против интернета», — считает В.Харитонов.

5. ЦБ обязал банки проверять устройства, с которых клиенты переводят деньги

По новой, апрельской, версии положения Центробанка России, банки обязаны анализировать специфические и уникальные настройки и параметры устройств, с помощью которых клиенты переводят деньги, и присваивать этим устройствам идентификаторы. Если идентификаторы у разных клиентов совпадут, банк должен будет считать их клиентами с повышенным уровнем риска.

Вряд ли это как-то положительно скажется на “борьбу с терроризмом”, но банки в очередной раз заставят раскошелиться на дорогостоящие игрушки, считают в ОЗИ: «И совершенно очевидно, что данная инициатива была пролоббированна одним из “вендоров информационной безопасности”, которых уже становится больше, чем производителей “гражданских ИТ-систем”. Но, по мнению лобби, у банков слишком много денег и они должны делиться. В основном, наши эксперты пожали плечами с сомнением в принципиальной работоспособности подобных решений».

Независимый эксперт в области информационной безопасности Валерий Ледовской отметил: «Странный критерий поиска подозрительных клиентов. Ну, вот, допустим большая семья и дома пользуется одним компьютером. Один член семьи (кто-то из родителей) может постоянно переводить своим детям некоторые суммы денег. Это пример того, когда никакого повышенного риска нет. Можно использовать более сложные алгоритмы определения потенциально мошеннических или рискованных операций, но никак не в таком примитивном варианте».

6. Telegram подал в ЕСПЧ вторую жалобу по поводу разбирательств с ФСБ и РКН

Представители мессенджера Telegram подали в Европейский суд по правам человека вторую жалобу, касающуюся противостояния мессенджера с властями РФ. В жалобе истец обращает внимание на то, что мессенджер предоставляет возможность ведения публичных каналов, «являющихся в условиях сильной государственной цензуры традиционных средств массовой информации одним из немногих независимых и свободных источников распространения информации и обмена мнениями по общественно-политическим вопросам».

Событие, которое большинство экспертов отметили, как положительное. «И понятно, что на любое решение ЕСПЧ российские власти ответят демонстративным игнором, но очень интересно, когда цепочка событий дойдет до логического заключения, — отмечает ОЗИ. — Эксперты желают Агоре и Телеграму положительных результатов».

7. Роскомнадзор повторно проиграл суд интернет-изданию Znak.соm

Российское надзорное ведомство попыталось обжаловать отказ мирового суда оштрафовать Znak.соm за ролик о нападении на башкирскую школу. Об этом сообщил заместитель шеф-редактора Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале: «На предыдущее заседание в мировом суде от РКН вообще никто не пришел. Но, проиграв дело, они подали жалобу, и теперь дело рассматривается в Октябрьском районном суде. И вот туда пришли аж два представителя РКН. Все серьезно. Не ожидали от Роскомнадзора такой настойчивости. (Я не знаю, может быть, она как-то связана с тем, что нынче в уральском управлении Роскомнадзора идет борьба за пост руководителя?.. Говорят, скоро должен приехать Жаров и решить, кто тут будет главным)».

Весьма редкое в современной России явление — выигрыш суда у Роскомнадзора, справедливо заметили в ОЗИ. Настолько редкое, что респонденты отметили рядовое, по сути, дело так высоко.

«Удивительно, что РКН может проиграть. Но это не оттепель, это система дырявая», — отметил один из экспертов.

Вопрос вне списка, как «самое неважное событие» — «Путин остался без советов Клименко». Большинство экспертов сошлось во мнении, что человек, не сделавший на благо Рунета ровным счётом ничего, просто покинул бесполезный пост. Всё.

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