МГТС уже две недели блокирует возможность редактирования Wikipedia

Пользователи Русской Wikipedia заметили, что провайдер «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) блокирует возможность редактирования и предпросмотра правок онлайн-энциклопедии. Как уточнил в своём Twitter исполнительный директор «Викимедиа Ру» (Wikimedia Russia) Станислав Козловский, продолжается это уже вторую неделю:

На форумах Википедии пишут, что МГТС с 17 июля заблокировала для всех своих пользователей редактирование Википедии: https://t.co/c6EzeoEWP7 — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) July 31, 2018

«Всё работает нормально до тех пор, пока не нажимаю кнопки «Записать страницу» и «Предварительный просмотр». После этого получаю ERR_CONNECTION_RESET, хотя ping к Википедии проходит. При этом в промежутке между нажатием кнопки предпросмотра и ERR_CONNECTION_RESET страницы не грузятся даже для чтения. Так во всех браузерах и во всех языковых разделах, также на Викискладе, но на Викиданных править могу», — сообщает на форуме Wiki пользователь под ником «Сидик из ПТУ».

Jet Jerry в той же ветке обсуждения подтверждает наличие проблемы: «…при попытке отправить какие-либо данные из каких-либо форм браузер выдаёт сообщение «сайт ru.wikipedia.org неожиданно разорвал соединение». Причём так происходит во всех браузерах, что у меня установлены, и от чистки их кэша и удаления cookies это не зависит. С моего Wi-Fi стало невозможно править Википедию, начиная с 17 июля. Сейчас пишу это сообщение, подключившись через USB-модем, так что дело тут определённо не в моём софте».

РосКомСвобода связалась со Станиславом Козловским и он сообщил, что подобное происходит впервые, причем каких-либо предупреждений ни от МГТС, ни от Роскомнадзора не было:

«По сути, участники Википедии сами смогли определить, что дело в МГТС, сопоставив у кого работает редактирование, а у кого нет. В чём причина проблемы — неизвестно. Официальных комментариев МГТС не дала. На форумах Википедии высказывалась версия, что дело в некорректной настройке DPI, но так это или нет, сказать трудно».

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Сам сайт Википедии, уточняет Козловский, МГТС не заблокировала — статьи читать можно, но редактировать не получается. Большинство клиентов МГТС в целом проблему, скорее всего не заметили, но ситуация сама по себе странная и наблюдается она в сети только одного провайдера, правда — одного из крупнейших в Москве. На данный момент блокировка продолжается, хотя некоторые юзеры сумели восстановить доступ к редактированию.

Пользователи Wikipedia и администрация ресурса надеются, что может хоть посредством обращения через соцсети и СМИ можно будет достучаться до МГТС, которая найдет время и на комментарий, и на исправление ситуации.

Напомним, уже третий год в общеобразовательных учреждениях Москвы тем же самым провайдером блокируется сайт РосКомСвободы под надуманным предлогом — якобы там был найден «экстремизм и терроризм». Как удалось выяснить в процессе выяснения обстоятельств блокировки, МГТС в данном случае «исполняет госконтракт с образовательными учреждениями города Москвы». Пройдя все судебные инстанции в России, юристы нашей общественной организации отправили жалобу в ЕСПЧ, тем самым защищая право на свободное распространение информации и требуя снятия неправомерной блокировки нашего сайта.

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