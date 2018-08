Правообладатели вынуждают энтузиастов ретро-игр закрывать свои проекты

«Ретро-игры — это и времяпрепровождение, и страсть к бесчисленным ностальгическим фрикам, которой подвластен весь мир. Однако для гиганта-производителя игр Nintendo это, видимо, большая проблема», — приходит к грустному выводу профильное издание TorrentFreak. Напомним, в прошлом месяце японская компания «напрягла мускулы», подав жалобу в Федеральный суд в Аризоне (США), выбрав своей целью сайты LoveROMS.com и LoveRETRO.co за нарушение авторских прав и нелегальное использование товарных знаков. Сайты, предположительно управляющиеся Якобом Матиасом и его компанией Mathias Designs LLC, предлагают широкому кругу пользователей видеоигры, в числе которых есть и продукция Nintendo. В настоящее время оба сайта недоступны. Такое развитие событий было встречено разочарованием всего сообщества эмуляторов, но это не самые плохие новости для любителей ретро-игр.

На этой неделе один из самых популярных сайтов-эмуляторов и загрузочных порталов, EmuParadise, объявил о намерении перестать предлагать для загрузки «образы» популярных в прошлом игр. Эту новость подтвердил сам основатель портала — MasJ. Несмотря на то, что почти 20 лет своей жизни он посвятил этому проекту, ситуация вокруг ретро-игр становится угрожающей, говорит он, и оперативное реагирование на жалобы правообладателей с последующим удалением «пиратского» контента уже не является гарантией нормального существования подобных сайтов. «Многие из вас видят, как ситуация с сайтами-эмуляторами меняется в последнее время», — отметил MasJ.

Многие игры, размещаемые на подобных порталах, были уже давно забыты, но «копирайтных хищников» это не останавливает, и особое отношение в среде поклонников ретро-игр не останавливает их в стремлении преследовать подобные сайты. «Мы получили тысячи писем от людей, рассказывающих нам, насколько они счастливы заново открыть и даже поделиться своим детством со следующими поколениями в своих семьях», — пишет MasJ. По его словам, многие люди со всего мира находили утешение в играх, которые напоминают им о детстве, но теперь, благодаря игровым гигантам, многие владельцы подобных сайтов приходят к выводу — не стоит рисковать потенциально катастрофическими последствиями, а также подставлять под судебные процессы своих сотрудников.

«Мы решили начать новый старт, — говорит MasJ. — Мы останемся теми же страстными ретро-геймерами и будем продолжать делать классные вещи в этом деле, но сейчас вы уже не сможете скачивать игры с нашего портала».

Пока не понятно в какой форме сайт продолжит свое функционирование, но, на нем больше нельзя будет скачать игры, лишь эмуляторы популярных старых консолей.

С другой стороны, противники сайта указывают на то, что стоящие за ним люди немного лукавят, прикрываясь только лишь классикой. Например, все поколение PSP и Nintendo DS на Emuparadise предлагали скачать новейшие игры, выходившие на этих портативных консолях. По словам Sony, пиратство сильно навредило продажам софта на ее платформе.

Как бы там ни было, но интернет-сообщество во всём мире встретило решение Emuparadise в большинстве своём с досадой, особенно в контексте того, что крупные гиганты зачем-то занялись уничтожением контента, о котором они, пожалуй, уже и сами забыли, а пострадают в данном случае только пользователи.

The emuparadise stuff is real sad. As somebody who has to reference old games in our docs, I’m confronted with the grim reality of games preservation too often. There are a handful of people doing the lions share of the thankless work. And only because games companies aren’t.

The whole Emuparadise getting taken down and game piracy talk just kinda sets in even more how much it sucks that we don't have the Wii shop anymore

The biggest catalog of classic games you can't find anywhere else officially and it's just, no longer available.

It's gone

— TextBookGavin (@textbookgavin) August 9, 2018