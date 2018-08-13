Правозащитникам грозит крупный штраф за отсутствие ярлыка «иноагент» в Facebook

В суде Йошкар-Олы рассматривается дело правозащитной организации «Человек и Закон» («ЧиЗ»), на странице которой в соцсети Facebook Роскомнадзор не нашел ярлыка «иностранный агент». За это правозащитникам грозит штраф до 500 тысяч рублей. Интересы организации представляет руководитель юридической практики по защите свобод фонда «Общественный вердикт» юрист Елена Першакова. Процесс над организацией «ЧиЗ» фонд считает «уничтожением реально работающих правозащитных организаций».

Указывается, что 11 июля сопредседатель организации «ЧиЗ» Сергей Подузов получил в офисе Роскомнадзора протокол об административном правонарушении. Из документов он узнал, что информационные материалы «ЧиЗ» в социальной сети Facebook не сопровождаются указанием о внесении организации в реестр иностранных агентов.

Первым, кто увидел, что на странице «ЧиЗ» в Facebook пропала маркировка, стал сотрудник УФСБ по Марий Эл. Позже на отсутствие ярлыка указала прокуратура, а Роскомнадзор составил протокол.

Правозащитники уверяют, что маркировка иноагента в соцсети была с тех пор, как в 2016 году организация заплатила штраф в 150 тысяч рублей за похожее нарушение. Важная пометка исчезла во время обновления платформы социальной сети, а уведомления об изменениях владельцы аккаунта не получили.

В фонде «Общественный вердикт» добавляют, что дело из-за отсутствия маркировки иноагента в Facebook — первый известный правозащитникам случай.

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