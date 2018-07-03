Госдума: написал статью для иностранного агента — теперь ты сам агент

Комитет Госдумы по информационной политике одобрит 3 июля поправки в закон о СМИ — иностранных агентах, позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников аппарата нижней палаты и нескольких депутатов. Поправки, подготовленные ко второму чтению, которое состоится на следующей неделе, главой комитета по информационной политике Леонидом Левиным («Справедливая Россия») и зампредом Думы Петром Толстым («Единая Россия»), позволяют признать иноагентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов.

На таких «вторичных» агентов будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях (маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода). При этом из проекта исчезло требование о том, чтобы любые репосты информации СМИ-агентов содержали указание на их статус, и о возможности без суда блокировать любые сайты, распространяющие такие материалы без этого предупреждения.

Речь идет о внесенном в Госдуму в декабре 2017 года законопроекте №345523-7 (был принят в первом чтении в январе 2018-го), который вводит требования к СМИ-иноагентам. В частности, он предполагает, что СМИ-агенты после получения этого статуса в течение месяца должны зарегистрировать российские юрлица. Материалы таких изданий должны маркироваться пометкой «иностранный агент» (в противном случае доступ к СМИ будет ограничен в течение 15 дней).

Среди новых поправок — норма, позволяющая блокировать сайты с нарушениями мгновенно, а не с задержкой в 15 дней, как предлагалось ранее.

Помимо этого, проект поправок предлагает забрать у Минюста полномочия решать, кого включить в реестр, и передать их Генпрокуратуре по согласованию с МИДом. Вести реестр СМИ — иностранных агентов по-прежнему будет Минюст, следует из поправок к закону.

«Мы, насколько это возможно, вывели из-под удара тех, кто бездумно репостит информацию СМИ — иностранных агентов», — заявил Толстой. Самое главное, объяснил он, что автоматически включать в реестр за получение денег из-за рубежа не будут. Кроме этого, потребуется решение двух «взаимонезависимых органов — Генпрокуратуры и МИДа», добавил депутат.

Напомним, первый законопроект о СМИ — иностранных агентах был в скоростном режиме принят Госдумой, одобрен Советом Федераций и подписан Путиным в ноябре 2017 года в качестве ответа на признание телеканала Russia Today иностранным агентом в США. Агентом могут быть признаны СМИ и любые структуры, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», если они получают деньги или иное имущество от иностранных государств и компаний.

Сразу после принятия этого закона агентами были признаны девять американских СМИ: «Голос Америки», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио «Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Интернет-сообщество, а также журналисты сразу увидели в инициативе депутатов желание еще больше закрутить гайки в информационном пространстве, максимально изолировав издания и авторов, транслирующих альтернативную от властной точку зрения на происходящие в стране и в мире события.

Любой, кто ретвитит «Радио Свобода» или «Голос Америки» или любого другого «иностранного агента», может сам стать по решению Минюста — такой законопроект подготовили депутаты. Для справки: у «Радио Свобода» 310 тысяч фолловеров. Минюст не надорвётся? https://t.co/MKp1AbodVk pic.twitter.com/sUfS5tXd8A — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) July 3, 2018

«Прекрасное нововведение, что сказать, — пишет в своем Telegram-канале заместитель шеф-редактора интернет-издания Znak Дмитрий Колезев. — Я, например, публиковал пару колонок на британском сайте — он в число иностранных агентов пока не входит, но теоретически в любой момент может войти; вот и меня можно будет агентом признавать. А потом удивляемся, почему все больше людей хочет уехать их России (по последним опросам, уже 31% молодежи)».

Пишешь про Россию правду- ты иностранный агент! Теперь "иностранными агентами" станут и журналисты. Раньше врагами народа называли. https://t.co/8I0l0rxYIF — Живой голос Редакции (@Fontanka_spb) July 3, 2018

«Ждем, когда Госдума предложит называть иностранными агентами и читателей», — шутит «Открытая редакция».

Пишешь для СМИ-иноагентов, значит, тоже агент — такие поправки предложили Левин и Толстой, тот самый, что предлагал лечиться корой дуба. "Ведомости". — Alexey Gusarov (@alexgusarov) July 3, 2018

«DW, где я пишу колонку, пока не иноагент, — отмечает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. — Этот статус присваивается СМИ тех стран, которые обижают RT. Вчера Роскомнадзор заявил, что не нашел основание для остановки вещания DW в России».

Желтую звезду выдадут или самому надо вырезать? https://t.co/JvR6F1TeUB — Plushev (@plushev) July 3, 2018

«Толстой, Чехов и Достоевский неоднократно переводились и издавались на многих языках мира. Что с ними не так?», — иронизирует в Facebook пользователь Алекс Прерия.

Между тем, на днях ЕСПЧ коммуницировал коллективную жалобу российских НКО, признанных иностранными агентами, уведомив 15 неправительственных организаций (в их числе — Левада-Центр и информационно-аналитический центр «Сова») об объединении их жалоб в одно дело и направлении вопросов властям России. Ранее в 2017-2018 годах первая группа из 62 заявителей обменялась позициями по предмету жалобы. Таким образом, на сегодня в производстве ЕСПЧ находятся жалобы 73 российских организаций, признававшихся иностранными агентами, примерно половина об общего числа.

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