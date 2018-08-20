Госрегулирование онлайн-кинотеатров забуксовало

До сих пор ни в каком виде не заработал федеральный закон 87-ФЗ о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров. За год Минцифры не подготовило подзаконных актов, которые бы позволили воплотить в жизнь требования этого закона, принятого в мае и вступившего в силу 1 июля прошлого года.

Согласно 87-ФЗ, владельцы онлайн-кинотеатров обязаны не допускать использование своего аудиовизуального сервиса для «совершения уголовно наказуемых деяний», в том числе «распространении материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или же «публично оправдывающих терроризм».

Кроме того, законом установлено, что владеть таким аудиовизуальным сервисом может только российское юрлицо, либо же россиянин, который не имеет гражданства другого государства. Иностранцам, в свою очередь, можно будет владеть более 20% сервиса только в случае, если количество пользователей этого аудиовизуального на территории России составляет менее 50% от общего количества его пользователей, — и то лишь в том случае, если это будет согласовано с правительственной комиссией. Все эти ресурсы, согласно документу, включат в специальный реестр. Его созданием и ведением займется Роскомнадзор.

Но Роскомнадзор не ведет реестр работающих в России онлайн-кинотеатров, хотя обладает всей необходимой технической инфраструктурой, говорится в ответе ведомства на запрос РБК. Воспользоваться правом надзора за тем, чтоб не нарушалась норма об иностранном владении РКН тоже пока не может, поскольку в законе прописано, что положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений разрабатывает Минкомсвязь. Но соответствующие нормативно-правовые акты также до сих пор не приняты. «Работа ведется. Не все ведомства согласовали нормативные акты», — подтвердила представитель министерства Анна Ахмадиева. В пресс-службе правительства на запрос РБК не ответили.

Ведение реестра аудиовизуальных сервисов при отсутствии указанных актов может привести к созданию неравных условий для российских и иностранных участников рынка аудиовизуального контента, констатировал Роскомнадзор.

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