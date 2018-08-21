21.08.2018
Светлые идеи Церкви в обмен на экстремизм
Сызранское духовенство отчиталось о проведении ряда мероприятий по противостоянию экстремизму и терроризму, в том числе в сети интернет

Tserk_monitoring ineta

На заседании антитеррористической комиссии и муниципальной оперативной группы города представители Сызранской епархии Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что местное духовенство участвует в противодействии экстремизму и терроризму, проводя ряд мероприятий — в том числе в интернете.

«Церковь на любую идею экстремизма предлагает более светлую и привлекательную идею», — рассказал в своём докладе протоиерей Михаил Гордеев.

«Подрастающее поколение сызранские священники хотят воспитывать с помощью идей миролюбия, — отмечается в пресс-релизе мероприятия в местных СМИ. — В настоящий момент в епархии внимательно следят за всем контентом, который есть в интернете и в частности в соцсетях, так что такие группы, как «Синий кит», провоцирующие детей к совершению самоубийства, знакомы местным священникам не понаслышке».

Как рассказал отец Михаил, в епархии мониторингом занимаются специалисты, которые ежедневно дают экспертную оценку всем проявлениям экстремизма и терроризма во всемирной сети.

.
don but rks

.

Читайте также:

В России предложили создать орган для мониторинга соцсетей
🔓
Глава МВД предложил волонтёрам-поисковикам цензурировать Сеть
🔓
Кремль проследит за реагированием региональных властей на критику в соцсетях

.

roskomsvoboda telegram

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию