Светлые идеи Церкви в обмен на экстремизм

На заседании антитеррористической комиссии и муниципальной оперативной группы города представители Сызранской епархии Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что местное духовенство участвует в противодействии экстремизму и терроризму, проводя ряд мероприятий — в том числе в интернете.

«Церковь на любую идею экстремизма предлагает более светлую и привлекательную идею», — рассказал в своём докладе протоиерей Михаил Гордеев.

«Подрастающее поколение сызранские священники хотят воспитывать с помощью идей миролюбия, — отмечается в пресс-релизе мероприятия в местных СМИ. — В настоящий момент в епархии внимательно следят за всем контентом, который есть в интернете и в частности в соцсетях, так что такие группы, как «Синий кит», провоцирующие детей к совершению самоубийства, знакомы местным священникам не понаслышке».

Как рассказал отец Михаил, в епархии мониторингом занимаются специалисты, которые ежедневно дают экспертную оценку всем проявлениям экстремизма и терроризма во всемирной сети.

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