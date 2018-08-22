Предвыборный Роскомнадзор

Перед выборами, которые пройдут в нескольких регионах России 9 сентября, Роскомнадзор проводит ряд мероприятий, которые должны предупредить возможные нештатные ситуации и нарушения.

На днях надзорное ведомство напомнило средствам массовой информации о правилах публикации соцопросов, связанных с выборами. «В связи с публикациями в СМИ опросов общественного мнения по тематике выборов органов власти различных уровней, которые состоятся в регионах России 9 сентября, Роскомнадзор считает необходимым дополнительно разъяснить», — говорится на сайте ведомства.

При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты, — напоминает РКН, — обязаны указывать перечень конкретных данных (п. 2 ст. 46 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»):

— название организации, которой проводился опрос;

— место проведения опроса (город, регион и т.д.);

— время проведения опроса (дата);

— количество опрошенных граждан (выборку);

— каким способом проводился сбор информации (анкетирование, интервьюирование, фокус-группа и т.д.);

— точная формулировка вопроса, используемая при опросе граждан;

— статистическая оценка возможной погрешности;

— лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса;

— лицо (лиц), оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).

За нарушение указанных требований Роскомнадзор грозит привлечением к административной ответственности по ст. 5.5 КоАП РФ.

Также в преддверие Единого дня голосования, который пройдёт в России 9 сентября, РКН с избиркомами и операторами связи в преддверии выборов отрабатывают возможные нештатные ситуации. Такими ситуациями могут считаться отключение электропитания, телефонной связи и каналов передачи данных ГАС «Выборы» и другие, говорится в сообщении Роскомнадзора, направленном российским СМИ. Там отмечается, что во время подготовки и проведения Единого дня голосования ведомство обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, задействованных для оказания услуг избиркомам всех уровней, функционирования ГАС «Выборы», видеотрансляций процедур голосования и подсчета голосов избирателей в субъектах, где такие трансляции будут организованы.

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