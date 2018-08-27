Суд рассмотрит иск к Минфину и Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

Арбитражный суд Москвы рассмотрит сегодня иск к Роскомнадзору и Минфину РФ о взыскании убытков, понесенных из-за последствий блокировки мессенджера Telegram на территории России. Рассмотрение дела назначено на 16:10.

По словам представителя «Инвестори» Владимира Орлова, «вследствие блокировки Telegram клиенты компании не смогли пользоваться его сайтом, выплачивать проценты, с которых компания могла получить прибыль».

При этом в компании подчеркивают, что согласно собственному расчету, сумма упущенной выгоды составила 10 млн рублей, но взыскать она требует 5 млн, «так как блокировка мессенджера осуществлялась из благих намерений».

В начале августа текущего года Таганский районный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу компании «Живая фотография» к Роскомнадзору из-за блокировки сайта во время борьбы с Telegram. В ходе судебного разбирательства удалось выяснить, что Генпрокуратура не давала указаний Роскомнадзору блокировать миллионы IP-адресов на территории РФ после запрета мессенджера Telegram. РКН действовал по собственной инициативе, следует из возражений надзорного ведомства на административный иск.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram, потому что его представители отказывались исполнять приказ ФСБ. Силовики требовали предоставить им ключи от расшифровки переписок пользователей. В Telegram заявили, что делать это не будут, так как это технически невозможно, потому что часть ключей хранится на устройствах пользователей, при этом приказ ФСБ противоречит Конституции РФ, которая гарантирует всем гражданам право на тайну переписки. После этого РКН начал массово блокировать IP-адреса, к которым мог иметь отношение Telegram. В результате оказался ограничен доступ к миллионам IP-адресов Amazon и Google. Несмотря на усилия ведомства, мессенджер продолжает работать. Зато проблемы возникли у сотен других сайтов и сервисов, никак не связанных с Telegram.

UPD. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск ООО «Инвестори» к Роскомнадзору и Минфину.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — огласила резолютивную часть решения суда судья Марина Огородникова. Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.

Представители Роскомнадзора и Минфина просили исковые требования оставить без удовлетворения. РКН отметил, что никаких доказательств массовой блокировки интернет-ресурсов из-за ограничения доступа к Telegram истец не предоставил. Кроме того, по словам представителей Роскомнадзора, точечная блокировка сетевых адресов технически невозможна.

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