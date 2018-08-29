Роспотребнадзор заблокировал новости о попытках самосожжения в Симферополе

В ходе мониторинга реестра заблокированных сайтов мы обнаружили, что Роспотребнадзором были отправлены под блокировку сразу 5 ссылок с информационного портала «События Крыма», в которых были размещены новости о попытках самосожжения (не увенчавшихся успехом) и голодовки:

reestr.rublacklist.net/rec/509155

reestr.rublacklist.net/rec/509154

reestr.rublacklist.net/rec/509153

reestr.rublacklist.net/rec/509152

reestr.rublacklist.net/rec/509151

Собственно говоря, Роспотребнадзор решил забанить новость, которая облетела уже практически весь интернет и была размещена на страницах достаточно крупных изданий. Возможно, чиновников возмутил факт размещения ссылки на YouTube с соответствующим роликом, однако видео как раз демонстрирует, что всё обошлось. Одна из заблокированных новостей не содержит никакого видео, и в ней также была представлена информация о спасении полицейскими неудавшегося самоубийцы, но и её Роспотребнадзор почему-то решил отправить в реестр заблокированных сайтов.

Предлагаем ведомству пойти дальше и начать блокировать вообще любые новости с негативным окрасом, поскольку при хорошей фантазии везде можно отыскать «информацию о способах самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства».

.



.

Читайте также:

Абсурдопедия реальной жизни

🔓

Роспотребнадзор заблокировал страницу с описанием японского фильма

🔓

Роспотребнадзор: 6,5 лет онлайн-борьбы с песнями, картинками и новостями

.