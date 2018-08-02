Роспотребнадзор: 6,5 лет онлайн-борьбы с песнями, картинками и новостями

На официальном сайте Роспотребнадзора на днях был опубликован отчет о деятельности в плане «реализации мер по профилактике суицидов у несовершеннолетних». Напомним, данное ведомство — одно из тех, кто имеет право внесудебно блокировать сайты, «пропагандирующие суицид». С 2012 года мишенью Роспотребнадзора становились популярные блоги, ВКонтакте, YouTube, Хабрахабр, Википедия, и РосКомСвободой даже была в своё время сделана подборка нелепиц, основанная на решениях ведомства. Однако сложно вспомнить, чтоб Роспотребнадзор хоть как-то отреагировал на критику в СМИ, поэтому практика сомнительных блокировок продолжается и по сей день. В декабре 2016 года под блокировку была внесена статья о погибшей 60 лет назад певице Ирме Голодяевской, в апреле 2017 года у регионального издания потребовали удалить статью о спасении брянскими полицейскими местного жителя от суицида. Стоит заметить, региональные СМИ часто жалуются на прессинг со стороны различных надзорных ведомств, которые находят нарушение закона даже в прямом цитировании интернет-изданиями пресс-релизов прокуратур и МВД.

Официально же деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в плане «обеспечения информационной безопасности детей и подростков в информационно-коммуникационной сети «Интернет»» осуществляется в нескольких направлениях:

ежедневное проведение экспертной оценки материалов, размещенных на страницах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет наличия/отсутствия запрещенной в Российской Федерации информации о способах самоубийства и (или) призывов к совершению самоубийства, поступающих по системе электронного взаимодействия из Роскомнадзора;

межведомственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: Минкомсвязью России, Роскомнадзором, МВД России; правоохранительными органами: Следственным комитетом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации; аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и другими;

деятельность по совершенствованию законодательства в области защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Ведомство подчеркивает:

«Увеличение количества поступающих на экспертизу материалов свидетельствует о возросшей информированности граждан и организаций о необходимости внесения ссылок в форму приема обращений, размещенную на официальном сайте Роскомнадзора для последующей экспертной оценки информации, что также способствует ускорению принятия решений по ним уполномоченными органами. <…>Активная работа проводится специалистами Роспотребнадзора в составе Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности, Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Министерства внутренних дел Российской Федерации, Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной рабочей группы по противодействию распространению запрещенной информации в средствах массовой информации сети «Интернет» в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, рабочей группы по противодействию распространения в сети «Интернет» информации о самоубийствах в Роскомнадзоре. В результате межведомственного взаимодействия сформированы и реализуются План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, План мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, методические документы по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет» и другие. По предложению Роспотребнадзора к участию в работе по выявлению и блокировке суицидального контента администрацией российских социальных сетей активно привлекаются модераторы групп «В Контакте», «МойМир», «Одноклассники», которые оперативно выявляют и ограничивают доступ к запрещенной информации».

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С 1 декабря 2012 года по 25 июля 2018 года Роспотребнадзор проверил 52 100 ссылки на страницы сайтов. Из них 49 687 страниц (95,3% ссылок) содержат запрещенную к распространению в Российской Федерации. Материалы, размещенные на 2 413 страницах сайтов (4,6% ссылок), не содержали запрещенной информации. Большая часть информации, отмечает Роспотребнадзор, размещена на страницах групп и пользователей в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Twitter), видеохостинге YouTube: «Это – текстовые, фото, аудио и видеоматериалы, содержащие описания, визуальную и звуковую информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства».

РосКомСвобода неоднократно писала о сомнительных решениях Роспотребнадзора в вопросах блокировок «суицидального» контента, но лучше всего это иллюстрируется на примере ограничения доступа к разным сайтам в течение последних двух месяцев.

В начале июля текущего года в реестр запрещенных Роспотребназдором была внесена ссылка на культовый и скандальный японский фильм «Руководство по самоубийству / Jisatsu manyuaru [2003]», размещенный на сайте, специализирующемся на азиатском кино.

Под пристальным оком сразу всех ведомств до сих пор находится не только юмористическая интернет-энциклопедия Луркмор, но и ее «фанатские зеркала»:

reestr.rublacklist.net/rec/437617

reestr.rublacklist.net/rec/437616

reestr.rublacklist.net/rec/437615

reestr.rublacklist.net/rec/465104

Из-за присутствия соответствующей картинки под блокировку попала страница с картинками в стиле «черный юмор»:

reestr.rublacklist.net/rec/443030

Стоит заметить, на Роспотребнадзор приходится большое количество заблокированных интернет-картинок — если в реестре запрещенных сайтов провести мониторинг по хештегу «.jpg», то помимо гоняющегося за порно Роскомнадзора, можно увидеть блокировки и того надзорного ведомства, о котором идет речь в этой статье.

Стабильно попадают в реестр музыкальные творения, в которых тем или иным образом затрагивается тема суицида. Блокируется и классика русского рока, и композиции альтернативных исполнителей, представителей рэп-культуры, а также просто тексты песен:

reestr.rublacklist.net/rec/464559

reestr.rublacklist.net/rec/475347

Тема суицида волновала общество еще с античных времен, дискуссии вокруг неё не умолкают и по сей день, поэтому неудивителен интерес современного человечества к ней, и Россия в данном случае — не исключение. Многовековой опыт показывает, что об этом сочиняли пьесы, песни, писали картины испокон веков, и даже если предпринимались какие-то попытки цензурировать информационное пространство на предмет введения табу по теме самоубийств, это всякий раз заканчивалось ничем. Тем более странным выглядит стремление российских властей отгородиться от реальности, запрещая новости, в том числе архивные, где рассказывается о случаях суицида:

reestr.rublacklist.net/rec/476246

reestr.rublacklist.net/rec/482918

reestr.rublacklist.net/rec/491211

Причем последняя ссылка — в каком-то роде детище российских властей, которые вместе с центральными и региональными СМИ сами же раскрутили в интернете истерию вокруг так называемых «групп смерти», а сейчас предпринимают попытки заглушить ее. Напомним, РосКомСвобода на заре принятия соответствующего закона Госдумой, смогла установить факт спекуляций на теме подросткового суицида, когда озвученная властями цифра 720 добровольно ушедших из жизни несовершеннолетних «неожиданно» превратилась в «720 погибших под влиянием «групп смерти» детей». Более того, сами же власти путались в своих данных, утверждая о минимальном влиянии соцсетей на статистику самоубийств, но при этом одобряя принимаемые политическими популистами в Госдуме соответствующих законов.

Деятельность Роспотребнадзора в плане блокировок интернет-контента до сих пор остается непрозрачной, поскольку им не приводится никакой статистики о влиянии запретов на количество самоубийств среди несовершеннолетних. Более того, тема суицида в целом перестала быть дискуссионной, попав под полновесное табу, поэтому даже с трудом добываемая из Сети статистика перекручивается самими властями в угоду сиюминутной конъюнктуре. Как мы уже писали ранее, согласно официальным данным за 2015 год, количество самоубийств в России заметно сокращалось. И, по официальным данным Росстата, если в 2011 году покончили с собой 1454 ребенка в возрасте до 14 лет, то в 2014-м – 936, а в 2015 году – 824. Озвученная в начале 2017 года одиозным депутатом Ириной Яровой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой цифра в 720 несовершеннолетних, расставшихся с жизнью, подтверждает подмеченный в 2016 году позитивный тренд, однако посредством СМИ и усилиями политиков это было превращено во «всплеск самоубийств», в результате чего был и принят так называемый «закон о группах смерти».

Как видим, даже обладая реальной информацией о самоубийствах, в том числе и среди подростков, Роспотребнадзор не снижает темпов блокировок контента, который кажется ему противоправным, на самом деле только вызывая нездоровый интерес у молодежи к «запретному плоду», а также участвуя в сомнительном процессе утаивания реальной информации от россиян.

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