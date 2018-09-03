MasterCard тайно делится с Google данными о покупках клиентов

В прошлом году Google получил мощный инструмент, позволяющий отслеживать, как размещаемые в интернете объявления повлияли на продажи в магазинах США. Частично компании помогло заключенное с платёжной системой MasterCard тайное соглашение о передаче истории финансовых транзакций пользователей. Причем информация касается не только онлайн-покупок, но и приобретения товаров в магазинах розничной торговли.

Google and Mastercard cut a secret ad deal to track retail sales https://t.co/CkFFRYb6M5 — Bloomberg Markets (@markets) August 30, 2018

По словам четырёх человек, которые знают о сделке (трое из них работали непосредственно над этим проектом), переговоры с MasterCard заняли около четырех лет, сумма сделки при этом составила всего $1 млн. В ходе обсуждения условий компании также обсуждали возможность распределения выручки от рекламы. Параллельно с MasterCard интернет-гигант также вел переговоры с другими платежными системами, однако пока неизвестно, удалось ли заключить похожие соглашения.

Сделка, о которой ранее нигде не сообщалось, может привести к достаточно крупным проблемам конфиденциальности, хотя пресс-служба компании утверждает, что у них нет доступа к личной информации из кредитных и дебетовых карт, и личную информацию клиентов Google никому не передает. Компания также добавила, что пользователи могут отказаться от рекламного отслеживания, воспользовавшись опцией “Web and App Activity” («История приложений и веб-поиска»).

Представители MasterCard отказались комментировать новость о сотрудничестве с Google, но добавили, что компания делится сведениями о транзакциях с торговцами, чтоб помочь им измерить «эффективность своих рекламных кампаний». Информация, которая включает в себя объёмы продаж, средний размер покупки, предоставляется только с разрешения торговцев, и никаких индивидуальных транзакций или персональных данных MasterCard никому не предоставляет.

.



.

Читайте также:

Who Has Your Back? Составлен рейтинг прозрачности цензуры интернет-сервисов

🔓

Госдума пожаловалась в Роскомнадзор на утечки из Google Docs

🔓

Мегафон и Ростелеком хотят натянуть «пакет Яровой» на Google и Facebook

🔓

Google призвали не сотрудничать с китайской цензурой

.