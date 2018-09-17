17.09.2018
ФАС объявит неудаляемым приложениям войну
Производителей гаджетов могут обязать снимать «неприкосновенность» с предустановленных программ, удаление которых вызывает у пользователей сложности

FAS pishet zakon za udalenie predustan.programm

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет производителей пользовательского программного обеспечения сделать все предустановленные приложения, за исключением сервисных, полностью удаляемыми. Соответствующий федеральный закон должен быть разработан к апрелю 2019 года.

Кроме ФАС в подготовке проекта будут задействованы Минцифры и Роспотребнадзор. Сейчас антимонопольная служба занимается подбором рабочих групп. Сам же законопроект должен быть готов к апрелю 2019 года. Новый закон будет создан в рамках Национального плана по развитию конкуренции.

Удаление предустановленного ПО не единственная инициатива, которая содержится в плане ФАС. К апрелю 2019 года также должен появиться документ, который установит требования к пользовательскому оборудованию связи по наличию предустановленных отечественных программных продуктов (сервисных приложений).

Предустановленные приложения — это те приложения, которые устанавливаются на устройства производителем. Часть из них обеспечивают его работу (например, приложения для отправки сообщений), а другие не влияют на основные функции: например, «Здоровье» и «Wallet» у iPhone.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что обычно производители используют такие устройства для рекламы своих продуктов, при этом Google и Apple не злоупотребляют количеством предустановленных сервисов.

По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, возможность удалять предустановленные приложения поможет российским разработчикам бороться с иностранными конкурентами.

.
don but rks

.

Читайте также:

ФАС хочет обязать предустанавливать российское ПО на смартфонах и планшетах
🔓
Самарские студенты сообщают о принуждении устанавливать приложение для слежки
🔓
Чиновники предложили свои стандарты мобильного ПО
🔓
Смартфоны ждет российский софт

.

roskomsvoboda telegram

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию