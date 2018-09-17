ФАС объявит неудаляемым приложениям войну

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет производителей пользовательского программного обеспечения сделать все предустановленные приложения, за исключением сервисных, полностью удаляемыми. Соответствующий федеральный закон должен быть разработан к апрелю 2019 года.

Кроме ФАС в подготовке проекта будут задействованы Минцифры и Роспотребнадзор. Сейчас антимонопольная служба занимается подбором рабочих групп. Сам же законопроект должен быть готов к апрелю 2019 года. Новый закон будет создан в рамках Национального плана по развитию конкуренции.

Удаление предустановленного ПО не единственная инициатива, которая содержится в плане ФАС. К апрелю 2019 года также должен появиться документ, который установит требования к пользовательскому оборудованию связи по наличию предустановленных отечественных программных продуктов (сервисных приложений).

Предустановленные приложения — это те приложения, которые устанавливаются на устройства производителем. Часть из них обеспечивают его работу (например, приложения для отправки сообщений), а другие не влияют на основные функции: например, «Здоровье» и «Wallet» у iPhone.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что обычно производители используют такие устройства для рекламы своих продуктов, при этом Google и Apple не злоупотребляют количеством предустановленных сервисов.

По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, возможность удалять предустановленные приложения поможет российским разработчикам бороться с иностранными конкурентами.

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