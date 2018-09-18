Депутаты во II чтении одобрили уголовное наказание за отказ удалять спорную информацию

В Госдуме прошло голосование во втором чтении по законопроектам №468862-7, который вводит административную ответственность «за неисполнение должником требований о прекращении распространения информации или о ее опровержении», а также №468839-7 «об усилении ответственности за неисполнение приговора суда. Оба законопроекта не вызвали никаких вопросов у депутатов, и в целом на их принятие ушло чуть больше трёх минут. Напомним, речь идёт о принятии законов, которыми предусматриваются достаточно серьёзные санкции. Видимо, парламентарии считают, что у россиян слишком много лишних денег и свободного времени, поэтому такая мелочь, как срок и крупный штраф особой погоды в их жизни не сделают.

Напомним, согласно первому документу, если в отведенный приставами срок человек не удалит спорную информацию из Сети, то на первый раз ему будет грозить штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. За последующие нарушения — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей либо административный арест до 10 суток. Компании предлагается штрафовать на сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в обоих случаях.

«Злостное нарушение» решения суда может повлечь уже уголовную ответственность, которая регламентируется вторым законопроектом. Обвиняемому будет грозить до года лишения свободы или штраф до 50 тыс. рублей. Как уже указывалось выше, госслужащим и служащим коммерческих «и прочих организаций» тот же самый проступок будет грозить двумя годами реального срока или штрафом до 200 тыс.руб. Изменения законопроект вносит в статью 315 УК РФ.

Как сообщил в своем коротком докладе единоросс Отари Аршба, с момента принятия в первом чтении к законопроекту №468862-7 не поступило никаких поправок, и одобрен во втором чтении он был абсолютным большинством голосов:

Ко второму законопроекту поступило две поправки, все они были приняты, как и сам проект закона. «Статья корреспондируется предыдущим законопроектом, поправки носят технический характер», — отметил Аршба.

Оба законопроекта было предложено рассмотреть в третьем чтении 20 сентября текущего года.

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