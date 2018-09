18 сентября — Международный день против DRM

18 сентября Фонд СПО в сотрудничестве с организациями Electronic Frontier Foundation (EFF), Open Rights Group, Public Knowledge, Creative Commons и Document Foundation проводит международный день против DRM, ограничивающих свободу пользователя. По мнению сторонников акции пользователь должен иметь возможность полностью контролировать свои устройства, от автомобилей и медицинских устройств до телефонов и компьютеров. В рамках проводимой акции Фонд СПО предлагает на сутки воздержаться от использования устройств и online-сервисов, в которых поддерживается DRM.

В этот день исполнился ровно год с момента присвоения спецификации Encrypted Media Extensions (EME) статус web-стандарта (рекомендации W3C). EME определяет средства применения DRM (Digital Rights Management) для организации защиты от копирования видео- и аудиоматериалов, встраиваемых в web-страницы через HTML5-теги video и audio.

«DRM — это эпидемия, распространяющаяся через Интернет, проникающая в наши дома, школьные классы, рабочие места, — везде, где бы мы ни оказались. Инструменты, технологии, книги, игры, фильмы и музыка приходят к нам с DRM — будь то потоковая передача или заявка на локальное размещение. В этом году мы не только отметим борьбу с DRM, но и отпразднуем работу активистов, художников, технологов, которые создают контент без DRM», — заявляют организации-участники акции, и к ним уже присоединилось множество знаменитых в среде защиты цифровых прав сообществ и пользователей.

International Day Against DRM #IDAD is TOMORROW! If you're in Boston, join the FSF for these local actions on September 18 to show your opposition to Digital Restrictions Management #DRM: https://t.co/ojmDJVT8Y8 — Free Software Fndn. (@fsf) September 17, 2018

To celebrate the 12th annual International Day Against #DRM, @OpenRightsGroup will soon be publishing a major report. Get involved and spread the word. #IDAD https://t.co/EVACIsAjuf — Open Rights Group (@OpenRightsGroup) September 18, 2018

If you're against technology companies placing limits and restrictions on hardware and software you own, you're against DRM #IDAD https://t.co/GW1btOFHji — OR Books (@orbooks) September 18, 2018

Today is #DRM (#IDAD) free day, don't listen to your @Spotify music, don't watch your @netflix, and don't read your @AmazonKindle today. Sounds like a nightmare? That is how deep #DRM is in our life. Stand for your rights today, tomorrow will be late! — Yaroslav Molochko (@onorua) September 18, 2018

To support International Day Against DRM 2018, Libreture is permanently doubling its FREE account size. You can now store up to 500MB of DRM-free e-books, absolutely free.#IDADhttps://t.co/ha4AmsByTq — Libreture (@libreture) September 18, 2018

Проведение дня против DRM координируется на сайте Defective by Design, на котором также собраны примеры негативного влияния DRM в различных областях деятельности. Например, упоминается произошедший в 2009 году случай с удалением тысяч копий книги Джорджа Оруэлла «1984» с устройств Kindle, инициированного компанией Amazon. Полученная корпорациями возможность удалённой очистки книг с устройств пользователей была воспринята противниками DRM как цифровой аналог массового сожжения книг.

