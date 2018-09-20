Чиновники хотят обязать предустанавливать на все ПК российские антивирусы

Минцифры предлагает законодательно обеспечить предустановку отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории РФ, начиная с 1 августа 2020 года, следует из внесенного в правительство паспорта нацпроекта «Цифровая экономика». Введение этой нормы следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности», говорится в отзыве Минэкономики, аправленном в Минцифры и аппарат правительства: это позволит обосновать отступление от принципов ВТО.

«Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей. Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Минэкономики. В Минцифры не ответили на запрос.

Принципы ВТО и так не нарушаются, поскольку речь идет о продуктах из сферы информационной безопасности, которые являются исключением из правил, полагает заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений «НЮС Амулекс» Галина Гамбург.

Президент ГК «Инфовотч» Наталья Касперская, в свою очередь, утверждает, что редустановка российских антивирусов — требование логичное: «Антивирус может собрать информацию и потом ее где-то проанализировать. Как это будет выглядеть с точки зрения безопасности страны, если мы везде поставим Symantec (американский производитель)? Symantec будет видеть у нас все».

С ней не согласны эксперты и участники рынка. Принудительная установка вряд ли позволит качественно решить вопросы национальной безопасности, сомневается эксперт по кибербезопасности Кирилл Керценбаум. Отсутствие конкуренции всегда негативно влияет на качество продукта.

«Ситуация, когда человек не может выбрать продукт, отвечающий его потребностям, сама по себе не очень здоровая и может повлечь за собой падение качества продукта и снизить уровень безопасности конечных пользователей», — согласен глава словацкого производителя антивирусов ESET в России и СНГ Денис Матеев. Он пояснил, что на рынке России и СНГ два крупнейших игрока: ESET и «Лаборатория Касперского», причем ESET занимает около трети рынка антивирусного ПО.

Пользователи Сети же в основном уверены — попытка административно продавить предустановку российских антивирусов является желанием властей удалённо вмешиваться в работу гаджетов россиян и следить за ними, а также стремление «накормить» ангажированные государством компании:

Мы даже можем представить, как будет работать такой «антивирус»: передавать информацию с компов на серверы ФСБ https://t.co/ystmhzzaJT — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) September 20, 2018

Читайте правильно: чекисты заставят установить российские вирусы (любой антивирус,сам по себе самый главный вирус на компе) скорее всего это будет Каспер -продукт главного киберчекиста (который теперь не очень продается в Мире)

Поставь лайк ❤️ товарищу майору и тебя не посадят https://t.co/SmMwAO76nu — mathematic (@mathematic1313) September 20, 2018

Кстати! А это не плохое решение слежки за половиной страны. Если Телега и ВК данных не будет предоставлять, можно антивирус сделать покорным и получить всё, что тебе нужно. — Best_reader (@best_reader2) September 20, 2018

И усиленно делает вид, будто не понимает, что антивирус удалить можно, и далеко не факт, что все предпочтут российский. Тут финансовый вопрос за версту виден, а не забота о потребителе и его безопасности. — Alpha-00 (@Alpha__00) September 20, 2018

Новый антивирус IhearYou. IhearYou — под крылышком у ФСБ. — Сімпсоненко (@Simpsonenko) September 20, 2018

Что ж, остается только «позавидовать» такому уровню пользовательского доверия к властям, а также отечественному цифровому продукту.

Ранее в ФАС заявили, что производители должны будут предустанавливать на гаджеты отечественные аналоги мобильных приложений и программных продуктов, что, по идее ведомства, простимулирует конкуренцию.



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