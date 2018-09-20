Госдума приняла закон об уголовных сроках за отказ удалять спорную информацию

Депутаты Госдумы ожидаемо дружно проголосовали в третьем, окончательном чтении за принятие законопроектов №468862-7 и №468839-7, вводящих административную и уголовную ответственности за неисполнение судебного решения о прекращении распространения информации или её опровержения в интернете.



Законопроект №468862-7 предполагает штрафы от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (за последующие нарушения — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей либо административный арест до 10 суток) для граждан, которые откажутся в установленный судебными приставами срок спорной информации из интернета. Для компаний сумма штрафа будет от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Законопроектом №468839-7 вводится понятие «злостного нарушения» решения суда, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года или штрафа до 50 тысяч рублей (для граждан). Госслужащим и служащим коммерческих и прочих организаций то же самое правонарушение будет грозить двумя годами реального срока или штрафом до 200 тысяч рублей. Изменения данный закон вносит в статью 315 УК РФ.

За пару дней до голосования один из авторов обоих законопроектов, единоросс Сергей Боярский, заявил:

«…наша главная задача — заставить ответчика, признанного виновным в распространении незаконных или недостоверных сведений, удалить их или дать опровержение, а не наказать его. Поэтому выбран достаточно мягкий подход. Сначала мы пытаемся вразумить ответчика административными методами, а в случае злостного повтора по одному и тому же судебному прецеденту, когда человек будет уклоняться и продолжать распространять информацию, наступает ответственность уголовная».

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Парламентарий также заверил, что «реальный тюремный срок — это совсем крайний случай, всё будет в руках самого человека».

«Не понимаю, зачем доводить ситуацию до такого абсурда, — отметил Боярский. — Если мы живём в правовом государстве и судом указано на то, что вы распространили сведения, которые распространять не следует, их надо просто удалить — и всё». И тут же депутат оговорился, что доводить до абсурда якобы могут специально: «Возможно, кто-то захочет таким образом прославиться. Почему нет, люди самые разные бывают».

Перед сегодняшним голосованием с докладом выступил представитель «Единой России» Отари Аршба. По первому законопроекту никто из депутатов не задал никаких вопросов, и он был принят большинством голосов:

По второму законопроекту было выступление «по мотивам», где пожелали высказаться два депутата — всё тот же Сергей Боярский и представитель КПРФ Алексей Куринный.

Единоросс не без пафоса заявил, что данного закона ждут многие наши граждане, а значит проблема насущная, т.к. мы живем в век информации, которая может быть как полезной, так и нести опасность. «Суды наполнены обращениями граждан с требованиями защиты чести и деловой репутации,» — уверяет Боярский, «но нынешних санкций» для этого якобы недостаточно. Этим, по его словам, пользуются «черные пиарщики» или просто — недоброжелатели, которые таким образом решают корпоративные споры либо сводят личные счёты. Сейчас, отметил единоросс, злоумышленники могут игнорировать решение суда, поскольку санкция за неисполенние — всего 2000 рублей, «это никого не пугает». Но принимаемая сегодня «широкая линейка админсанкций» станет одной из мер, которые сделают цифровое пространство безопасным.

Алексей Куринный выступил сразу по обоим законопроектам. «КПРФ не поддержала первого законопроекта, и не поддержит второго», — сразу заявил он.

Депутат-коммунист также напомнил парламенту, что клевета — это уголовное преступление, за которое уже есть уголовное наказание, однако в обоих законопроектах это понятие путается с другими правонарушениями. «Исполнимость этих законопроектов сомнительная», — заявил Куринный, поскольку информация в наше время почти никогда не содержится только на одном сайте сразу и одновременно. Правоприменение обоих законопроектов будет таким, что подавая в суд на один сайт, заблокируется только один источник неправомерной информации, но на просторах интернета останется еще бесконечно количество ее источников, которые отследить очень сложно. К тому же, могут возникнуть проблемы в запрете формулировок тех или иных новостей, постов, поскольку «изменили запятую, и в суде этот текст уже другой».

«Этот громоздкий механизм в принципе работать не будет», — уверен депутат. У многих сайтов попросту невозможно установить владельцев, и, как следствие, не к кому будет применять описанные в законопроектах санкции.

Заинтересованы же в этих законах вряд ли будут простые граждане, заявил Куринный, ждут эти новые нормы такие люди, как Олег Дерипаска, хотя хотя «они уже имеют механизм защиты своей чести и достоинства».

Но слова представителя КПРФ, видимо, не возымели должного действия на депутатов, и этот законопроект также был принят большинством голосов:

Теперь для воплощения в жизнь обоих законопроектов авторства Боярского & Co необходимо одобрение Совета Федераций и подпись Президента России.

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