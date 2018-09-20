Яндекс, Google и Mаіl.Ru Group подпишут меморандум об удалении «пиратских» ссылок

Возможно, вскоре российские интернет-пользователи не смогут так легко находить через поисковики пиратские фильмы и сериалы. Интернет-компании, медиахолдинги и чиновники обсуждают внесудебный механизм удаления из поисковой выдачи ссылок на сайты с нелегальным контентом, рассказали «Ведомостям» два продюсера, сотрудники трех медиакомпаний и два чиновника. По их словам, в среду, 19 сентября, правообладатели и интернет-компании обсуждали проект соглашения в администрации президента. На встрече присутствовали сотрудники Яндекса, Google, Mail.ru Group, «Газпром-медиа», Национальной медиа группы (НМГ), Роскомнадзора и представитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

АПКиТ, НМГ и Роскомнадзор подтвердили разработку соглашения, но подробности не раскрыли.

По словам одного из участников совещания, Яндекс готов подписать соглашение только вместе с Google и Mail.Ru Group. Неназванный топ-менеджер Яндекса рассказал изданию, что обязательства по борьбе с пиратством должны принять не только поисковики, но и соцсети, а также видеосервисы.

Он также рассказал, что Яндекс не планирует сам разделять легальный и нелегальный контент. Фильтрацией пиратского контента займётся либо действующая, либо новая ассоциация. Её модераторы будут проверять присланные на пиратские копии ссылки и проверять права на контент через базу Мосгорсуда, который рассматривает жалобы правообладателей. Позже такие ссылки будут заноситься в специальный реестр, за которым будут следить поисковики. На удаление пиратского контента компаниям будет дано несколько часов. Сейчас на блокировку пиратских сайтов по закону даётся 3-5 дней, отмечает издание.

Участники совещания рассказали, что на нём Яндекс подтвердил свое согласие на обсуждаемый механизм удаления пиратских ссылок. Представители Mail.Ru Group попросили время на обдумывание. Меморандум, который должны подписать компании, будет готов в течение месяца, сообщил неназванный чиновник.

Также интернет-поисковики и правообладатели обсуждают создание специального реестра, куда во внесудебном порядке будут вноситься ссылки на сайты с нелегальными копиями фильмов, игр, программ и другим пиратским контентом. Об этом рассказали РБК источники как со стороны правообладателей, так и со стороны интернет-компаний.

После помещения в этот реестр ссылки на пиратские ресурсы не будут отображаться в поисковой выдаче. Сверка с реестром будет автоматизирована: поисковики и видеохостинги, подписавшие меморандум с правообладателями, каждые пять минут будут обращаться в реестр за списком содержащихся в нем ссылок. На исключение пиратских ресурсов из поисковой выдачи будет отводиться шесть часов.

Сейчас аналогичный реестр с пиратскими ресурсами ведет Роскомнадзор, но в нем доступ блокируют не поисковики, а операторы связи.

После угрозы со стороны Роскомнадзора (РКН) заблокировать Яндекс.Видео за отказ удалить ссылки на пиратские копии продукции телеканалов «Газпром-Медиа» интернет-компания все же пошла на этот шаг, а также одновременно подала жалобу на решение суда, обязавшего ее удалить эти ссылки.

Закон сейчас не требует от поисковиков блокировки пиратского контента — именно этим руководствуется Яндекс, оспаривая требования «Газпром-Медиа» и решение Мосгорсуда об удалении ссылок. Однако если правообладателям удастся договориться с интернет-компаниями о создании антипиратского реестра, то включать в него будут во внесудебном порядке.

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