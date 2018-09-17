Яндекс просит привлечь к делу о блокировке «пиратских» ссылок Mаіl.Ru Group и Rutube

27 сентября текущего года, сообщает пресс-служба Мосгорсуда, будет рассмотрено два иска принадлежащих «Газпром-медиа» телеканалов к Яндексу об использовании контента телеканалов в поисковой выдаче компании:

«Сегодня прошло предварительное заседание по искам «Парнас медиа» и ТВ3 к «Яндексу», очередное заседание назначено на 27 сентября. Беседа по иску телеканала 2х2 назначена на 19 сентября, а иск ТНТ ранее был оставлен без движения».

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Ранее иски к интернет-компании за использование контента подали четыре телеканала «Газпром-медиа».

В свою очередь, Яндекс попросил Мосгорсуд привлечь в качестве третьих лиц Mail.Ru Group, Rutube и другие сайты, чьи интересы затронуты судебными актами по рассматриваемому делу.

«В ходе заседания мы представили несколько ходатайств, направленных на формирование полной и достоверной доказательственной базы, а также определение полного круга лиц, участие которых в рассматриваемом деле необходимо для вынесения судом правосудного решения», — сказал представитель Яндекса.

Также было заявлено ходатайство о проведении технической экспертизы. «Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований», — пояснили в Яндексе.

В компании сообщили, что работают над решением по усилению борьбы с пиратством в Рунете и в скором времени представят свои предложения. «Сейчас мы активно вырабатываем решение, которое действительно улучшит ситуацию с борьбой с пиратством в Рунете. В скором времени мы сможем рассказать о наших наработках», — сказал представитель Яндекса.

Действенные инструменты борьбы с пиратством «должны отвечать принципам прозрачности и равноприменимости ко всем участникам рынка», считает компания.

В августе входящие в «Газпром-медиа» телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» направили заявление в Мосгорсуд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к Яндексу из-за того, что поисковая выдача Яндекса предлагала пользователям ссылки на пиратские сайты, где, как заявили в пресс-службе медиахолдинга, были «нелегально размещены сериалы “Домашний арест”, “Вне игры”, шоу “Мистические истории” и анимационный сериал “Осторожно, земляне”». В пресс-службе интернет-компании неоднократно заявляли, что эти требования незаконны и необоснованны, противоречат сложившейся практике.

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