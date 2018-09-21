Украинский телеком подозревает власти в создании центра перехвата информации

Основатель группы компаний «Адамант» (известный интернет-провайдер) Иван Петухов в своём Facebook рассказал о том, что им была получена инсайдерская информация, что в Киеве оборудуют центр, перехватывающий информацию украинских пользователей в интернете:

«Услышал инсайдерскую информацию что на Мельникова 83 Б (Госспецсвязь) строят глобальный мониторинг для всех внешних украинских каналов для миррор и анализа с помощью DPI всей информации идущей в мир из Украины? Это что под законопроект №6688 [о внесудебной блокировке сайтов]?»

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По мнению некоторых украинцев, это делается под президентские и парламентские выборы, чтобы изолировать доступ на Украину информационного потока из внешних ресурсов — и наоборот.

Петухов отметил, что это уже второй такой инсайд за последние полтора месяца и что свое «очень мощное железо» в центре на Мельникова ставит один из мировых брендов. А также, что там будет 11 операторов внешних каналов доступа к интернету.

В интервью украинским СМИ он уточнил, что на встрече один из специалистов в сфере информационной безопасности поделился информацией о строительстве под контролем Госспецсвязи и техническом оснащении некоего объекта для мониторинга.

Петухов подчеркнул, что не уверен в правдивости полученной информации, однако за последнее время он получил похожие сведения из нескольких разных источников, что и подвигло его написать пост. Петухов добавил, что у него возникают вопросы, особенно в свете того, что под видом законопроекта о борьбе со спамом в парламенте пытались протолкнуть контроль над сетью. «То есть, власть сейчас не нашла ничего лучше, чем пытаться устроить здесь свою Северную Корею», — подытожил он.

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