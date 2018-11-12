Википедия предлагает передать в свободный доступ фотографии героев

На днях участники Википедии открыли для подписания петицию к ТАСС и РИА Новости, призывая передать по свободной фотографии выдающихся людей России и СССР, чьи изображения невозможно получить другим способом. Петиция размещена на страницах Русской Википедии и первоначально составлена на английском языке.

В своём обращении википедисты напоминают, что РИА Новости ранее размещало на Викискладе свободные фотографии, и то же самое делало ТАСС. Такая практика происходит и сейчас, когда передаются собственные фото- и видеоматериалы Президенту России Владимиру Путину и главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву, для размещения по свободной лицензии на сайтах руководства страны.

Тем не менее, не охваченной остаётся история России и СССР. Многие биографии Героев Советского Союза, космонавтов, известных женщин, других выдающихся личностей страны остаются без иллюстраций. То же касается исторических событий, включая статьи о Великой Отечественной войне, других советских и российских подвигах и достижениях.

Участники проектов Викимедиа обращают внимание на то, что статью о невероятном достижении СССР — первом искусственном Спутнике Земли — сейчас иллюстрирует фотография реплики первого спутника из американского Национального музея воздухоплавания и астронавтики под лицензией НАСА.

Википедисты тратят много времени и сил на поиск свободных материалов — изучают подшивки газет, ведут работу с фотографами и их наследниками. Однако иногда свободных иллюстраций найти не удаётся.

Тем временем ТАСС и РИА Новости обладают авторскими правами на многие исторически важные фотографии с большой образовательной ценностью, которые могут значительно повысить качество статей по российским темам во всех разделах Википедии.

Подписанты предлагают государственным информагентствам, финансируемым из бюджета за счёт средств налогоплательщиков, передать фотографии по знаковым для истории страны лицам и событиям по свободной лицензии для иллюстрации статей Википедии.

Заканчивается обращение списком требуемых фотографий со ссылками на фотобанки ТАСС и РИА Новости, содержащими эти материалы. Википедисты считают, что именно с них необходимо начать постоянное сотрудничество.

РосКомСвобода обратилась за комментарием к участнику проектов Викимедиа Александру Красоткину. По его словам, РИА Новости ранее сотрудничало с Викимедиа и передало 2000 уникальных фотографий по истории России и СССР. «Большинство из них заменить нечем, и они иллюстрируют статьи Википедии по ключевым темам на всех языках», — отмечает он.

Однако после смены руководства РИА Новости взаимодействие прекратилось, и, видимо, для его возобновления опять необходимо решение на уровне Президента и Правительства России. «Мы всегда находили понимание на этом уровне», — уточняет Александр.

«Свободные лицензии — достаточно распространённая в России и мире практика, — продолжает он. — В России первым госсайтом, перешедшим на свободную лицензию, стало веб-представительство Президента России kremlin.ru. С тех пор это движение расширяется как среди государственных, так и среди коммерческих создателей и владельцев контента». В отчёте «Викимедиа РУ» показано, как ситуация выглядела на начало 2018 года. С тех пор на свободную лицензию перешли сайт Госдумы и множество других федеральных, региональных и местных сайтов. Недавно на свободную лицензию перешли все официальные сайты Татарстана.

«В мире это движение началось раньше и распространено шире, — говорит Красоткин. — По законам США, например, созданные на средства бюджета (налогоплательщиков) произведения публикуются по самой свободной лицензии — Общественное достояние (Public Domain). Именно поэтому у нас есть фотографии практические всей космической программы США. Парадоксально, но именно оттуда нам приходится брать медиа-материалы о российском космосе».

Участники проектов Викимедиа постоянно обращаются за иллюстрациям как к отдельным авторам так и к организациям. Практически никто никогда не отказывает — все выдают необходимые разрешения. «Мы постоянно ведём эту работу и результаты заметны, — продолжает участник проектов Викимедиа. — Но нас мало, на всю страну всего лишь несколько тысяч человек. Пора бы вывести эту работу на уровень законов или хотя бы обязательных для исполнения распоряжений Президента и Правительства».

Петиция родилась как частная инициатива англоязычной участницы Википедии, которая интересуется историей и достижениями России и СССР, активно пишет по этим темам статьи, уточняет Александр: «Этой инициативе всего три дня отроду, о ней пока мало кто слышал. Вы [РосКомСвобода] узнали одними из первых».

Относительно петиции у организаторов нет стремления к массовости и большому числу подписантов. Главная задача, говорит Красоткин, это донести предложения викимедийцев до руководства России:

«…необходимо, как минимум, возобновить существовавшее ранее успешное и плодотворное сотрудничество проектов Викимедиа с РИА Новости и ТАСС. Как максимум, принять закон, который обяжет органы власти и финансируемые за счёт бюджета организации публиковать свои материалы по свободным лицензиям. Напомню, по этим лицензиям сейчас работают сайты Президента, Премьера, Совета Федерации, Госдумы и так далее. Этого уже достаточно, чтобы распространить опробованную лидерами практику на всех — принять обязательный для всех ветвей российской власти закон».

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Участники движения Викимедиа предлагают всем заинтересованным в сохранении и популяризации истории России и СССР поддержать обращение своей подписью.

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